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Федеральные земли ГерманииНовостиНападение ножом

AfD предлагает провести внеочередное собрание в Ландтаге после инцидента в Соллингене.

Происшествие с ножевым нападением в Солингене привело к трем смертельным случаям.Теперь АФД в ландтаге Бранденбурга призывает к специальному собранию для обсуждения этого вопроса.

 and  Ksenia Johnson
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Ханс-Кристиан Берндт собирается поднять вопрос об инциденте соталіitation в Солингене на ленте...
Ханс-Кристиан Берндт собирается поднять вопрос об инциденте соталіitation в Солингене на ленте законодательного собрания в сотрудничестве со своей фракцией АЕД

- AfD предлагает провести внеочередное собрание в Ландтаге после инцидента в Соллингене.

После трагического ножевого инцидента в Соллингене фракция AfD в ландтаге Бранденбурга требует провести внеочередное заседание ландтага для обсуждения последствий этого события. "Мы хотим обсудить последствия теракта в Соллингене", - сказал руководитель фракции и ведущий кандидат на предстоящих выборах в ландтаг, Хан--Christoph Берндт. "Мы считаем, что это вопрос, который также должен быть рассмотрен в Бранденбурге".

Берндт признает возможность подобных инцидентов в Бранденбурге. "Любое место в Германии может быть подвержено риску", - добавил он.

В пятницу вечером во время городского праздника в Соллингене погибли три человека и восемь были ранены, четверо из них в критическом состоянии. 26-летний подозреваемый из Сирии был задержан, среди прочего, по подозрению в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ) и убийстве.

Берндт выразил озабоченность возможностью подобных ножевых атак в Бранденбурге после трагического ножевого нападения в Соллингене. В свете недавнего теракта в Соллингене фракция AfD призвала к проведению внеочередного заседания для обсуждения его последствий в Бранденбурге.

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