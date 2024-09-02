Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиРанняя кожа головы

AfD празднует политический сдвиг в Гиламосе переводится как:

На политическом собрании в Гилламоосе в Нижней Баварии Альтернатива для Германии (АдГ) празднует победы на выборах в Тюрингии и Саксонии. Высказываются такие выражения, как 'период трансформации' и 'наступающая эпоха'«}

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- AfD празднует политический сдвиг в Гиламосе переводится как:

После побед в Тюрингии и Саксонии Альтернатива для Германии празднует "сдвиг в настроениях" на политическом мероприятии в рамках фестиваля Gillamoos в Абенсберге, Нижняя Бавария. Как заявила лидер партии в ландтаге Баварии Каtrin Эбер-Стейнер, "Сдвиг уже происходит". Она говорила об "новой фазе" и "новой политической эпохе в Германии".

Она критиковала партии, отказывающиеся сотрудничать с АФД, назвав это "самостоятельно созданным барьером". По ее мнению, такой подход не sostenible в долгосрочной перспективе. "Пожар уже разгорелся", - сказала Эбер-Стейнер. "Этот барьер теперь горит ярко".

Также она объявила, что после вступления в правительство АФД будет способствовать выдворению миллионов из Германии: "Неуклонная поддержка возвращения миллионов", - заявила она.

Во время своей речи Эбер-Стейнер назвала нежелание некоторых партий сотрудничать с АФД "ранним трофеем для широкой повестки дня АФД". Она также подчеркнула, что такая позиция не sostenible, сравнивая ее с "ранним трофеем, который теперь разгорается в полноценный пожар".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров.
Федеральные земли Германии

Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров.

- Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров. Близительно 2000 комаров были исследованы отделом здравоохранения района Митте в этом году, и среди них не было найдено ни одного азиатского тигрового комара. Вместо этого они обнаружили других полосатых комаров, которые люди могут не сразу узнать, согласно словам Лукаса Муражджа, медицинского

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Инициативы, сфокусированные на воде, будут реализованы вдоль Одра, охватывая широкий спектр...
Федеральные земли Германии

Администрация на федеральном уровне поощряет трансграничную координацию на обоих водоемах реки Одер.

Водные вызовы: вариации наводнений, засух и реziłaции вдоль реки Одры стимулируют межгосударственное сотрудничество с Польшей со стороны федерального правительства.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
К сожалению, режиссер и медиа-специалист Люц Хакмайстер скончался.
Федеральные земли Германии

К сожалению, режиссер и медиа-специалист Люц Хакмайстер скончался.

Лutz Хахмейстер оказал значительное влияние на немецкую медиасферу и мир кино, способствуя фильмопроизводству, публикациям, ведению института и созданию фестиваля. К сожалению, он покинул нас в возрасте 64 лет.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Макрон призывает политические фракции искать компромиссы.
Политика

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров. Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.
Политика

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года. В ходе конфликта с Украиной российские войска одержали свои крупнейшие victories с октября прошлого года в августе. Институт изучения войны (ISW), американская стратегическая аналитическая организация, сообщил, что российские войска захватили площадь примерно 477 квадратных километров на Украине в этот период,

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)
Панорама

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год) Ранним утром в станцию Сарштедта, город в Нижней Саксонии, были вызваны экстренные службы. По прибытии они обнаружили мужчину, предположительно около 61 года, в критическом состоянии с подозрением на ножевые ранения. К сожалению, он скончался на месте. Преступник все еще на

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лучшие художественные жемчужины и сериалы, worth watching на Hulu в текущем месяце
Кино

Непропускаемые кинематографические ролики и захватывающие сериалы будут транслироваться на Hulu в текущем месяце

В этом месяце Hulu предлагает разнообразные предпочтения; просто убедитесь, что оплачена членская плата, чтобы воспользоваться.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно