- AfD празднует политический сдвиг в Гиламосе переводится как:

После побед в Тюрингии и Саксонии Альтернатива для Германии празднует "сдвиг в настроениях" на политическом мероприятии в рамках фестиваля Gillamoos в Абенсберге, Нижняя Бавария. Как заявила лидер партии в ландтаге Баварии Каtrin Эбер-Стейнер, "Сдвиг уже происходит". Она говорила об "новой фазе" и "новой политической эпохе в Германии".

Она критиковала партии, отказывающиеся сотрудничать с АФД, назвав это "самостоятельно созданным барьером". По ее мнению, такой подход не sostenible в долгосрочной перспективе. "Пожар уже разгорелся", - сказала Эбер-Стейнер. "Этот барьер теперь горит ярко".

Также она объявила, что после вступления в правительство АФД будет способствовать выдворению миллионов из Германии: "Неуклонная поддержка возвращения миллионов", - заявила она.

Во время своей речи Эбер-Стейнер назвала нежелание некоторых партий сотрудничать с АФД "ранним трофеем для широкой повестки дня АФД". Она также подчеркнула, что такая позиция не sostenible, сравнивая ее с "ранним трофеем, который теперь разгорается в полноценный пожар".

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