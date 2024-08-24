- AfD отказывается сформировать коалицию с Ходжем
"Мы всегда заявляли, что не будем работать с господином Хёкке", - сказал бывший политик от Левой партии "Берлинской газете". Правая фигура Бьёрн Хёкке является главным кандидатом от AfD на выборах в ландтаг Тюрингии. "Там, где избираются новые ландтаги в Саксонии и Бранденбурге, их предостаточно", - сказал Вальгенкнехт.
Лидер партии отметил о Хёкке: "Мне не нужна разведка, чтобы понять, что Хёкке и его окружение представляют крайне правую 'вольнистскую' идеологию крови и почвы". В Саксонии и Тюрингии разведки классифицируют AfD как твердо правый экстремизм, а в Бранденбурге AfD считается потенциальной правой экстремистской угрозой. "Крыло", возглавляемое Хёкке, было официально распущено.
Вальгенкнехт призывает к другому подходу к AfD
Вальгенкнехт просит ужесточить контроль над разведкой во всех трех землях и обвиняет их в независимости и принятии решений. AfD стремится упразднить разведку в ее нынешней форме.
Основатель партии повторила свою просьбу о раздельном обращении с AfD по сравнению с другими партиями. "Мы не будем автоматически отвергать все от AfD", - сказала она газете. "В конце концов, это просто дает им больше внимания".
Лидер подчеркивает дистанцию от AfD по вопросу иммиграции
AfD опрашивается около 30% в Саксонии и Тюрингии и 24% в Бранденбурге. В Тюрингии и Бранденбурге она лидирует в опросах. BSW получила 17-19% в недавних опросах в Тюрингии, 11-14% в Саксонии и 16-17% в Бранденбурге. Политический scientist Янус Филипп Томецек считает BSW популистской партией в своем исследовании.
"Я надеюсь, что AfD не поднимется до 30% по всей стране в ближайшее время", - сказал Вальгенкнехт. В отношении политики иммиграции AfD она сказала: "Мы не разжигаем ненависть к мигрантам. Мы говорим, что высокая иммиграция перегружает нашу страну, что должны быть правила".
Вальгенкнехт опровергла обвинения в том, что она является авторитарным лидером партии. "Если бы мы организовались иначе, BSW, возможно, не просуществовал бы пять месяцев", - сказала она. "Молодые партии быстро распадаются, если к ним может присоединиться кто угодно".
Вальгенкнехт упомянула, что несмотря на свою оппозицию к некоторым убеждениям AfD, таким как те, которые придерживаются Бьёрн Хёкке, она верит в то, что их предложения следует рассматривать тщательно, так как их прямое отвержение может дать им больше внимания. На предстоящих выборах в Саксонии и Бранденбурге все еще есть фигуры, придерживающиеся идеологии Хёкке.
despite the AfD's strong polling and lead in some states, Wagenknecht expressed concern about their potential growth nationwide, fearing they could reach a 30% share of the vote. She also clarified that her party does not promote hate towards migrants but advocates for regulations to manage high immigration levels that are overwhelming the country.