- Аэропорты вводят более строгие правила по ликвидным активам.

Правила перевозки жидкостей в ручной клади ужесточаются. С 1 сентября пассажиры смогут брать с собой жидкости только в маленьких емкостях, вмещающих 100 миллилитров, если они находятся в прозрачном пластиковом пакете емкостью не более одного литра. Об этом объявили tanto Федеральная полиция Германии, как и Fraport, управляющая аэропортом Франкфурт.

Причиной этого изменения являются опасения в ЕС по поводу точности последнего поколения сканеров багажа, использующих технологию компьютерной томографии (КТ). Эти устройства могут создавать 3D-изображения предметов в ручной клади за считанные секунды, что заставляет некоторых сомневаться в необходимости ограничений на жидкости.

Ранее некоторые немецкие пункты безопасности ослабили ограничения на жидкости, введенные в 2006 году, и разрешили пассажирам брать большие флаконы в ручной клади. Однако это исключение приостановлено до тех пор, пока не будет полностью оценена безопасность.

Новые европейские правила

В соответствии с новыми европейскими правилами запрещено перевозить большие емкости. Маленькие емкости объемом 100 миллилитров или меньше все еще можно брать в ручную кладь без необходимости отдельного изъятия. Электронные устройства теперь также разрешается оставлять в зарегистрированном багаже.

На многих немецких пунктах безопасности, все еще использующих традиционные сканеры, электроника и сумки по-прежнему должны быть изъяты и предъявлены отдельно. Существуют некоторые исключения для лекарств и детского питания; они освобождены от ограничений на жидкости.

Пассажирам следует знать, что из-за новых европейских правил ручная кладь теперь ограничена маленькими емкостями 100 миллилитров для жидкостей. Несмотря на это, электронные устройства теперь могут оставаться в зарегистрированном багаже, так как изменились правила.

Читайте также: