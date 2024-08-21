- Аэропорт Японии приостановил 36 рейсов из-за отсутствия ножниц

При исчезновении набора ножниц в магазине в новом аэропорту Читосе, расположенном на Хоккайдо, самом северном главном острове Японии, это вызвало немало волнений. Возникли опасения, что возможна угроза для самолета, так как ножницы могли быть использованы в теракте. Эти опасения привели к временной приостановке проверок безопасности в терминале внутренних линий в течение двух часов, как сообщает BBC. Это привело к отмене 36 рейсов и задержке 201 других в этот день.

Пассажиры, уже сидевшие в зоне отправления, были инструктированы покинуть и пройти процедуру безопасности повторно. Через два часа, несмотря на то, что ножницы все еще не были найдены, процедуры безопасности были возобновлены. Ножницы были найдены в начале недели благодаря сотруднику, который искал их в том же магазине, где они пропали.

Аэропорт берет на себя ответственность

Аэропорт признал, что этот инцидент был результатом неадекватной системы хранения и управления в магазине. Он также признал, что ситуация могла быть связана с случаем захвата самолета или терроризма. Чтобы решить эти проблемы, аэропорт пообещал тщательно обучать менеджмент правильным протоколам.

Неадекватная система хранения и управления предметами, подобными ножницам с круглым сечением, была выявлена в результате этого инцидента. Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, аэропорт пообещал установить меры предосторожности, в том числе использовать хранилища с уникальными функциями, такими как круглое сечение, для лучшей безопасности этих предметов.

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