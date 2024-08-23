Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Аэропорт Дортмунда сталкивается с судебными исками от OVG.

Десятилетняя дискуссия разгорается вокруг предложения расширить ночные рейсы в аэропорту Дортмунда. Жители этого района начали судебное разбирательство, чтобы воспротивиться предстоящему согласованию.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Апелляционный суд по административным делам в Северном Рейне — Вестфалии рассматривает спор,...
Апелляционный суд по административным делам в Северном Рейне — Вестфалии рассматривает спор, касающийся продления часов работы Дортмундского аэропорта.

- Аэропорт Дортмунда сталкивается с судебными исками от OVG.

Верховный административный суд в Северном Рейне-Вестфалии (OVG) планирует пересмотреть дело, поданное жителями аэропорта Дортмунда в 10:00, обеспокоенными расширением его работы в ночное время. Жители Дортмунда и Унны выражали недовольство недостаточной звукоизоляцией более десяти лет. С 2014 года, когда правительство региона Мюнстера выдало разрешение, жители, город Унна и аэропорт вели многочисленные судебные разбирательства по этому вопросу.

Важно отметить, что 26 января 2022 года OVG постановил, что разрешение надзорного органа было недействительным. Тем не менее, они не отменили разрешение, а предложили возможность исправить проблемы в последующем процессе.

На данный момент город Унна больше не является стороной в судебном процессе. Из первоначальных пяти жителей-истцов осталось трое. Обновленный иск направлен против второго исправленного разрешения, выданного правительством региона Мюнстера 9 июня 2023 года, которое позволяет аэропорту продлевать свою работу после 22:00 при определенных условиях, чтобы помочь авиакомпаниям связываться с основными хабами и оптимизировать расписание и использование оборудования на европейских маршрутах, как утверждает аэропорт.

Ожидаемая дата принятия решения - 2022 год.

Жители, которых теперь трое, утверждают, что второе исправленное разрешение, выданное в 2023 году, по-прежнему не учитывает проблему недостаточной звукоизоляции, которая является общей озабоченностью для других близлежащих общин. Несмотря на спор, аэропорт настаивает на том, что продление работы после 22:00 будет выгодно для многих авиакомпаний, предоставляя лучшие соединения с основными хабами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В результате аварии с участием транспортного средства мотоциклист погибает.
Федеральные земли Германии

В результате несчастного случая с автомобилем погиб байкер

71-летний мотоциклист пытается перейти с грунтовой дороги на общественную и, к сожалению, не замечает встречный автомобиль, что wprowad в лобовое столкновение.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Хенрик Фальк с января возглавляет BVG, делая ставку на стабильность.
Федеральные земли Германии

Улучшение стабильности, чистоты и безопасности в цепочке поставок, как заявил руководитель BVG.

- Улучшение стабильности, чистоты и безопасности в цепочке поставок, как заявил руководитель BVG. Сложности в транспорте: пассажиры BVG сталкиваются с задержками и отменами рейсов Пассажиры BVG в последнее время испытывают трудности, с меньшим количеством работающих автобусов и задержками или даже отменами поездов U-Bahn. CEO BVG Хенрик Фальк стремится в будущем

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Леониден начнут гастрольный тур в октябре, сопровождаемые мелодиями из своего последнего альбома
Федеральные земли Германии

"Леониден не идентифицирует себя как цирковый музыкальный ансамбль" или "Леониден отличается от карнавальной группы" - возможные парафразы для данного текста.

Несмотря на свой четвертый релиз, музыкальный коллектив из Киля по-прежнему избегает подъемной лирики, но предлагает заманчивые танцевальные номера. Их цель с этим альбомом - показать свежий взгляд на себя.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В дебютном матче плей-офф выделяющимся игроком в составе Хайденхайма является не так давно...
Федеральные земли Германии

Европейский Союз в настоящее время находится в состоянии полного распада.

После успеха в плей-офф первого раунда Конференции Лига чемпионов, нападающие Хайденхайма ликуют, но главный тренер Шмидт в основном с осторожностью смотрит вперед к Санкт-Паули.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Феномен вратаря Куртуа уходит из сборной из-за руководства Тедеско.
Спорт

Феномен вратаря Куртуа уходит из сборной из-за руководства Тедеско.

Феномен вратаря Куртуа уходит из сборной из-за руководства Тедеско. Кажется, проблема между главным игроком Бельгии Тибо Куртуа и их тренером Доменико Тедеско не скоро разрешится. Куртуа, известная фигура в бельгийской команде, принял решение занять твердую позицию. Он объявил, что больше не будет представлять Бельгию, пока Тедеско остается на посту тренера.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Во время предсезонного соревнования против "Чифс" игрок "Чикаго Бёрс" Дуглас Коулман III был вывезен с поля на носилках.
Спорт

Во время предсезонного соревнования против "Чифс" игрок "Чикаго Бёрс" Дуглас Коулман III был вывезен с поля на носилках.

Во время предсезонного соревнования против "Чифс" игрок "Чикаго Бёрс" Дуглас Коулман III был вывезен с поля на носилках. В последних фазах третьего четверти Колман получил травму, пытаясь блокировать ресивера Кенсcити Сити Чиз "Корнелл Пауэлл". Он упал на землю и остался неподвижным, пока игроки обеих

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Бывший американский глава государства и текущий кандидат Республиканской партии на президентский...
Политика

Трамп критикует еврейского губернатора и проявляет самопохвалу

Марк Трэмп вновь атаковал Джоша Шапиро, обвиняя его в антисемитских настроениях, одновременно заявляя о своей решительной поддержке Израиля.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно