- Аэропорт Дортмунда сталкивается с судебными исками от OVG.

Верховный административный суд в Северном Рейне-Вестфалии (OVG) планирует пересмотреть дело, поданное жителями аэропорта Дортмунда в 10:00, обеспокоенными расширением его работы в ночное время. Жители Дортмунда и Унны выражали недовольство недостаточной звукоизоляцией более десяти лет. С 2014 года, когда правительство региона Мюнстера выдало разрешение, жители, город Унна и аэропорт вели многочисленные судебные разбирательства по этому вопросу.

Важно отметить, что 26 января 2022 года OVG постановил, что разрешение надзорного органа было недействительным. Тем не менее, они не отменили разрешение, а предложили возможность исправить проблемы в последующем процессе.

На данный момент город Унна больше не является стороной в судебном процессе. Из первоначальных пяти жителей-истцов осталось трое. Обновленный иск направлен против второго исправленного разрешения, выданного правительством региона Мюнстера 9 июня 2023 года, которое позволяет аэропорту продлевать свою работу после 22:00 при определенных условиях, чтобы помочь авиакомпаниям связываться с основными хабами и оптимизировать расписание и использование оборудования на европейских маршрутах, как утверждает аэропорт.

Ожидаемая дата принятия решения - 2022 год.

Жители, которых теперь трое, утверждают, что второе исправленное разрешение, выданное в 2023 году, по-прежнему не учитывает проблему недостаточной звукоизоляции, которая является общей озабоченностью для других близлежащих общин. Несмотря на спор, аэропорт настаивает на том, что продление работы после 22:00 будет выгодно для многих авиакомпаний, предоставляя лучшие соединения с основными хабами.

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