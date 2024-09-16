А'джа Уилсон и дебютантка Кейтлин Кларк побили беспрецедентные рекорды в WNBA

В последние минуты матча против Коннектикута Сан, Уилсон закрепила рекорд по очкам в сезоне, реализовав бросок из средней дистанции. Взволнованные зрители в арене Michelob Ultra в Лас-Вегасе приветствовали двукратного MVP громкими овациями, держа плакаты с надписями "1000" и "THE GOAT". В итоге Эйсес победили со счетом 84-71.

Между тем, Кларк продолжала устанавливать рекорд по очкам среди новичков в WNBA во время победы своей команды над Даллас Уингз, закончив матч с впечатляющими 35 очками и личным рекордом. Она превзошла рекорд в 744 очка, установленный Залом славы Симоны Огастус в 2006 году.

Это выдающееся достижение - лишь одно из многих достижений Кларк в ее блестящем дебютном сезоне. Ранее она установила рекорд WNBA по передачам в сезоне, поббила рекорд по передачам в одной игре с 19 против Даллас Уингз, установила рекорд по передачам среди новичков и стала первым новичком, набравшим трипл-дабл. Она также является рекордсменкой по количеству трехочковых бросков, сделанных новичком в истории лиги.

Товарищи Уилсон по команде поздравили ее, бурно празднуя и обнимая, когда она вышла на замену.

"Мои товарищи по команде просто сказали: 'Давай, давай'," - сказала Уилсон. "Если кто-то должен мне что-то сказать - мои товарищи по команде обязательно сообщат мне об этом. Это было весело. Я рада, что наконец-то сделала это".

Уилсон поблагодарила фанатов за их неиссякаемую поддержку, признав, что быть частью Эйсес и их страстной поддержки было действительно "невероятно".

"Это невероятно", - сказала Уилсон. "Меня поразило, когда я увидела, что все встали, когда я получила мяч. Я подумала: 'Вау, вау... подождите, что? Это давление'. Вы должны любить таких фанатов. Фанаты, которые действительно любят игру, - это лучшие".

Уилсон не могла поверить, что стала первым игроком в истории лиги, набравшим 1000 очков в сезоне, считая это "невероятным".

"В лиге есть много бросков", - сказала Уилсон. "Это было довольно невероятно, но это было из тех вещей, которые я не понимала, что они в пределах досягаемости. Это не дошло до меня, пока не был второй тайм, когда я подумала: 'О нет, это возможно'. ... Как будто сейчас я живу своей мечтой, и я так благодарна, что могу сказать, что я здесь, и я знаю, что скоро кто-то разобьет это и наберет 2000 очков в сезоне, так что я буду держаться за это, пока могу".

На прошлой неделе Уилсон побил рекорд лиги по наибольшему количеству очков, набранных в сезоне WNBA, превзойдя предыдущий рекорд в 939 очков, установленный Жюль Лойд из Сиэтл Сторм в 2021 году.

Кларк была рада побить рекорд Огастус, назвав это "полным кругом" для себя. Она с нежностью вспоминала, как встречала и восхищалась Огастус на своей первой игре в WNBA.

"Когда я пошла на свою первую игру WNBA, Симони, я думаю, была первым игроком, которого я когда-либо встречала, когда я была на скамейке запасных и смотрела, как они разминаются", - сказала Кларк.

"... Это действительно полный круг. Я помню, что сделал снимок с ней на маленьком телефоне моего папы", - сказала она. "Я всегда была фанаткой ее игры и того, как она могла бросать и набирать очки. Как я уже сказала, это действительно полный круг".

Команда Кларк, Файвер, гарантировала себе место в плей-офф впервые с 2016 года после победы над Даллас Уингз. У них осталась одна игра в регулярном сезоне, в которой они встретятся с Вашингтон Мистикс в четверг.

Эйсес улучшили свой счет до 25-13 и у них осталось две игры в регулярном сезоне. Уилсон получит возможность добавить к своему впечатляющему счету очков в предстоящей игре против Сторм в Сиэтле во вторник.

Достижение Уилсон по побитию рекорда по очкам в сезоне вызвало большой интерес к женскому баскетболу, вдохновив больше фанатов следить и поддерживать спорт.

Сезон Кларк стал свидетельством растущего таланта в WNBA, делая это волнующее время для лиги и ее преданных фанатов.

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