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Администрация вмешивается, чтобы защитить верфь Майер, намекая на ее потенциальное использование для задач, связанных с обороной.

Ассоциация согласна стать частью борющейся Meyer Werft. Кажется, власти видят судостроителя выгодным и для экономики, и для военных целей.

 and  James Williams
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Братья-океанские лайнеры: корабли 'Норвежскийabsence', 'Норвежскаярадость' и 'Норвежскоеблаженство' все происходили из судостроительного завода Meyer Werft.

- Администрация вмешивается, чтобы защитить верфь Майер, намекая на ее потенциальное использование для задач, связанных с обороной.

Комитет по бюджету Бундестага Германии открыл путь для миллиардного спасения верфи Meyer Werft. Он согласовал участие федерального правительства в спасении с planned 200 миллионами евро. Теперь для спасения верфи в Папенбурге от финансовой нестабильности требуется одобрение Нижней Саксонии.

Meyer строит круизные суда и потенциальные военные суда

Верфь известна своими круизными судами, но федеральное правительство также видит в ней потенциальное военное применение и готово к спасению по ряду причин, в том числе и этой. "Meyer Werft может сыграть значительную роль в немецком военном судостроении в случае эскалации геополитической напряженности", - говорится в секретном отчете Министерства финансов Германии для Комитета по бюджету Бундестага.

"Это похоже на оправдание задним числом", - говорит Макс Джонс, профессор морского менеджмента в Школе бизнеса в Гамбурге, журналу Capital. Ведь есть и другие коммерческие верфи в Германии, такие как Thyssenkrupp Marine Systems и верфь Lürssen, которые уже-established в военном судостроении. "Смело держать верфь в резерве с расплывчатой идеей, что что-то может произойти когда-нибудь". По его мнению, политика теперь "ищет причины задним числом" после обязательств по спасению.

Meyer Werft может быть полезен для военного судостроения

До сих пор федеральное правительство в основном ссылалось на большое значение Meyer Werft для немецкой судостроительной промышленности как причину своего участия и подчеркивало сохранение тысяч рабочих мест. "Временное финансовое стабилизация верфи позволяет нам обеспечить будущее верфи и тысяч рабочих мест", - сказал бюджетный представитель SPD Деннис Роде. Meyer Werft является важным двигателем морской экономики и напрямую обеспечивает работой около 3500 человек и более 10000 в смежных отраслях.

Отчет из Министерства финансов показывает геостратегические соображения: верфь может использоваться для военно-морского флота и военного судостроения. Она участвует в новом строительстве проекта морской логистической поддержки класса 707, которое ведется совместно с Naval Vessels Lürssen, согласно "Handelsblatt". Верфь также должна построить новую пристань на южном берегу Marine Arsenal Warnowwerft, которую также можно использовать верфью Neptun, Германией и НАТО.

Кризис на Meyer Werft: Ошибки управления

Кризис на Meyer Werft не вызван отсутствием заказов, а ошибками управления. "Морская компания действительно может столкнуться с трудностями из-за плохой работы или неудовлетворительной продукции", - сказал Джонс недавно журналу Capital. "В этом случае, однако, одной из основных причин кризиса является ошибка управления: контракты на суда не содержат никаких скользящих условий, например, для материальных затрат". Контракты на новые суда, подписанные до пандемии COVID-19, не предусматривают никаких корректировок в отношении значительно возросших затрат на энергию и сырье с тех пор. В отрасли принято, что 80% затрат на строительство оплачиваются только при поставке судна - верфь должна, таким образом, временно финансировать строительство займами. К концу 2027 года Meyer Werft должен собрать почти 2,8 миллиарда евро для финансирования производства новых судов. Соглашения для этого должны быть заключены к 15 сентября. Федеральное правительство и земля Нижняя Саксония хотят приобрести 80% верфи в равных долях и предоставить в общей сложности 2,6 миллиарда евро на это. Это включает гарантии около одного миллиарда евро каждая для обеспечения займов. Федеральное правительство ожидает, что даже при реализации плана реструктуризации верфь будет терпеть убытки в 2025 и 2026 годах.

Стратегии выхода: Неизвестны!

"Если сохраняются рабочие места и деньги можно вернуть, то это разумная мера по мосту", - говорит Джонс об участии государства. "Но как федеральное правительство преследует эту цель и какие у них есть стратегии выхода, для меня пока не ясно". Комитет по бюджету должен был определиться со стратегиями выхода, но теперь был выбран легкий путь и проблема была отложена на время после следующих федеральных выборов.

И из Берлина, и из Ганновера говорят, что верфь не должна оставаться в долгосрочной перспективе в государственной собственности. Однако нет фиксированной даты для выхода государства из участия.

Интерес федерального правительства к участию в спасении Meyer Werft выходит за рамки его роли в судостроительной промышленности, так как оно видит в верфи потенциальное военное применение в случае геополитической напряженности. Федеральное правительство заботится не только о сохранении рабочих мест на верфи Meyer Werft, но и видит в ней потенциальный актив для военно-морского и военного судостроения, как указано в отчете из Министерства финансов.

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