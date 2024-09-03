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Администрация Великобритании планирует взять под контроль железнодорожные системы.

Ожидание, отмены поездов и низкая мораль сотрудников: британские железные дороги напоминают свои немецкие прототипы. Входящее в правительство в Лондоне предложило стратегию, чтобы преобразовать данную ситуацию.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Критика повсеместна по поводу частной железнодорожной системы в Великобритании.
Критика повсеместна по поводу частной железнодорожной системы в Великобритании.

- Администрация Великобритании планирует взять под контроль железнодорожные системы.

Великобритания планирует частично вернуть контроль над своими железными дорогами. Сегодня в Лондоне запланировано голосование в парламенте в третьем чтении законопроекта, предложенного министром транспорта Луизой Хейг от Лейбористской партии. Закопроект предлагает прекратить участие частных компаний после окончания текущих контрактов или применить положения о расторжении контрактов.

В настоящее время в Великобритании работает 28 отдельных железнодорожных компаний, каждая из которых обслуживает определенные регионы. В течение некоторого времени пассажиры выражали обеспокоенность частыми отменами поездов, задержками и высокими тарифами на билеты. Профсоюзы обвиняют эти компании в плохом обращении с сотрудниками, заявляя, что прибыль в основном обогащает менеджеров и акционеров.

В рамках второй фазы министр Хейг планирует создать государственную компанию "Британские железные дороги", которая также возьмет на себя ответственность Национальной сети железных дорог, некоммерческой организации, отвечающей за поддержание железнодорожной сети, в том числе инфраструктуры железнодорожных путей.

Интересно, что британская железнодорожная система ранее была национализирована после Второй мировой войны. Четыре крупнейших оператора были объединены в государственную компанию под названием "Британские железные дороги". Однако при консервативном премьер-министре Маргарет Тэтчер эта государственная компания "Британские железные дороги" была приватизирована и впоследствии распалась.

Одновременно в Германии ситуация с железнодорожным транспортом почти противоположная. "Deutsche Bahn", лидер рынка, работает как государственная компания со структурой акционерного общества, полностью финансируемая Федеративной Республикой Германия. "Deutsche Bahn" не только управляет железнодорожными службами по всей стране, но и поддерживает значительную часть железнодорожной инфраструктуры в Германии.

Из-за увеличения отмен поездов и задержек пассажиры и профсоюзы неоднократно требовали разделить компанию и отделить сеть и операции в Германии.

Правительство внимательно следит за ситуацией с железными дорогами в Великобритании, учитывая многочисленные проблемы, поднятые пассажирами и профсоюзами. Если новый законопроект будет принят, правительство может принять более активное участие в железнодорожном секторе, что потенциально может привести к улучшению обслуживания и большей ответственности.

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