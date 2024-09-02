- Администрация на федеральном уровне поощряет трансграничную координацию на обоих водоемах реки Одер.

Федеральная администрация сейчас сосредоточена на укреплении межграничного сотрудничества в области водных вопросов вдоль Одера. В северо-восточной Бранденбурге это касается управления водной недостаточностью, в регионе Одербрух это вопрос защиты от наводнений, а в Уeckermünde Heath это вопрос стимулирования всего сельского населения через реабилитацию, подытожил представитель Федерального министерства внутренних дел. Преодоление этих проблем требует сотрудничества "между планированием и управлением водными ресурсами, а также между акторами с обеих сторон Одера".

Взаимодействие на всей границе имеет смысл в этих областях, поскольку вода не признает границ и течет туда, куда может, заявила федеральный министр внутренних дел Клара Гейвиц. Это применимо ко многим аспектам: защиты от наводнений могут быть эффективными только в том случае, если все соседние страны действуют сообща и согласованно. Любой, кто строит дамбу, должен общаться со своим соседом по другую сторону реки, предложила политик от СДПГ в соответствии с подготовленным сценарием выступления. То же самое относится к водной недостаточности, засухе и засухе. "Любой, кто бурит скважину, также должен общаться со своим соседом".

Водные проекты направлены на информирование всех

Федеральное министерство внутренних дел поддерживает водные проекты вдоль Одера, при условии, что "информация condivided с кем угодно, независимо от близости к Одеру". Один проект направлен на улучшение регионального водного баланса в германско-польской граничной зоне. Цель состоит, среди прочего, в использовании синергии между водохранилищами и защитой от наводнений. На этот проект выделено около 200 000 евро финансирования.

Другой проект, получивший финансирование, сосредоточен на предупредительных мерах по защите от наводнений. Проводятся риск-оценки, интегрирующие планирование землепользования и информирующие жителей. Третий пилотный проект направлен на восстановление регионального водного баланса в Уeckermünde Heath. Цель в Ротенклемпенове, Мекленбург-Передняя Померания, - стабилизировать ландшафтный водный баланс. "Этот регион испытывает засуху, что отрицательно сказывается на сельском хозяйстве и росте населения", - уточнил представитель министерства. Эта стратегия управления водными ресурсами также включает польские приграничные общины.

Дополнительные детали

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Недавние наводнения в различных районах вдоль Одера подчеркнули необходимость улучшения межграничного сотрудничества в области защиты от наводнений. В свете этого любой, кто строит дамбу в одной стране, должен общаться и сотрудничать со своей соседней страной, чтобы гарантировать эффективную защиту от наводнений.

Несмотря на внимание к управлению водной недостаточностью и стимулированию сельских сообществ, наводнения остаются серьезной проблемой вдоль Одера. Меры по смягчению рисков наводнений должны включать не только строительство защитных сооружений, но и обмен информацией и сотрудничество через границы для повышения общей эффективности.

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