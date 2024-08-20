- Администрация Магдебурга служит прочной основой в тактическом плане разведки.

Администрация земли Саксония-Анхальт оптимистично настроена в отношении получения одобрения от властей субсидий для размещения Intel в Магдебурге. Все необходимые документы доступны, подтвердил спикер Маттиас Шуппе. Никаких препятствий на пути сертификации нет. В ближайшее время запланирована встреча с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен (ХДС).

В прошлом году федеральное правительство подписало соглашение о финансировании на сумму 9,9 миллиарда евро с Intel, американским производителем чипов. Компания планирует построить несколько фабрик по производству чипов в Магдебурге, стоимость которых составит около 30 миллиардов евро. Эти государственные субсидии требуют одобрения ЕС. Европейская комиссия уже одобрила грант в размере пяти миллиардов евро на строительство завода по производству микросхем в Дрездене.

Вопросы, вызванные сокращением рабочих мест Intel

Недавно Intel объявила о изменениях. Планируется существенное сокращение рабочих мест, примерно на 15 000 человек, что составляет около 15% от общего числа сотрудников, чтобы значительно снизить затраты. Компания планирует сэкономить более 10 миллиардов долларов в течение следующего года.

После объявления возникли опасения, что Intel может пересмотреть свои обязательства в Саксонии-Анхальт. Однако, по словам представителя правительства, нет никаких признаков того, что компания меняет свои планы для Магдебурга. Наоборот, Магдебург считается "прочным фундаментом" в стратегии Intel и частью ее реорганизации, заявил Шуппе.

Технические детали сокращения рабочих мест Intel и их потенциальное влияние на проект в Магдебурге вызвали дискуссии в администрации земли. Несмотря на эти опасения, технические аспекты субсидий Intel в Магдебурге остаются на правильном пути, как подтвердил представитель правительства Маттиас Шуппе.

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