Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиТехнические

Администрация Магдебурга служит прочной основой в тактическом плане разведки.

Государственный органaussure, что подана необходимая документация для одобрения финансирования в целях создания американской промышленной компании в Магдебурге.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Надзорные органы не получили никаких признаков того, что Intel пересматривает свою сделку в...
Надзорные органы не получили никаких признаков того, что Intel пересматривает свою сделку в Магдебурге.

- Администрация Магдебурга служит прочной основой в тактическом плане разведки.

Администрация земли Саксония-Анхальт оптимистично настроена в отношении получения одобрения от властей субсидий для размещения Intel в Магдебурге. Все необходимые документы доступны, подтвердил спикер Маттиас Шуппе. Никаких препятствий на пути сертификации нет. В ближайшее время запланирована встреча с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен (ХДС).

В прошлом году федеральное правительство подписало соглашение о финансировании на сумму 9,9 миллиарда евро с Intel, американским производителем чипов. Компания планирует построить несколько фабрик по производству чипов в Магдебурге, стоимость которых составит около 30 миллиардов евро. Эти государственные субсидии требуют одобрения ЕС. Европейская комиссия уже одобрила грант в размере пяти миллиардов евро на строительство завода по производству микросхем в Дрездене.

Вопросы, вызванные сокращением рабочих мест Intel

Недавно Intel объявила о изменениях. Планируется существенное сокращение рабочих мест, примерно на 15 000 человек, что составляет около 15% от общего числа сотрудников, чтобы значительно снизить затраты. Компания планирует сэкономить более 10 миллиардов долларов в течение следующего года.

После объявления возникли опасения, что Intel может пересмотреть свои обязательства в Саксонии-Анхальт. Однако, по словам представителя правительства, нет никаких признаков того, что компания меняет свои планы для Магдебурга. Наоборот, Магдебург считается "прочным фундаментом" в стратегии Intel и частью ее реорганизации, заявил Шуппе.

Технические детали сокращения рабочих мест Intel и их потенциальное влияние на проект в Магдебурге вызвали дискуссии в администрации земли. Несмотря на эти опасения, технические аспекты субсидий Intel в Магдебурге остаются на правильном пути, как подтвердил представитель правительства Маттиас Шуппе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тюрингия поддерживает национальный план отопления местных муниципалитетов.
Федеральные земли Германии

Сельские районы предоставляют финансирование планов управления городским теплом

К 2028 году городские образования должны представить свои стратегии по противодействию воздействию тепла. Это комплексная задача. Финансовая помощь от правительства может стать доступной в ближайшее время.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Примерно 1500 человек разных национальностей сейчас расположились в районе Харц
Федеральные земли Германии

Нелегальные кемперы в Харце выбирают продление срока пребывания до сентября

Более тысячи незаконных обитателей палаток attempting to разжечь значительный пожар в зоне Харц в течение ночи понедельника. Полиция вмешалась и высказывают предположения о planned duration of stay campers.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
ЧП, связанное с районным судом Розенхайма
Федеральные земли Германии

Смертельное уничтожение - операция прекращена.

Молодой мотоциклист, пытаясь заманить фото, бросает себя в самое пекло дороги. Другой мотоциклист попадает в аварию при попытке увернуться, в результате чего гибнут люди.struction выливается в судебное разбирательство.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?
Здоровье

Насколько опасен коричневый скрипачий паук после смертельного укуса?

В Италии зарегистрированы два смертельных случая, связанных со встречей с опасным пауком-отшельником Brown Recluse. Сей теперь расползается и на Mallorca, и на Ibiza. Вот важная информация.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно