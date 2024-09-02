- Администраторы школ и организация труда выявили проблемы в образовательных учреждениях

Родительский совет Бранденбурга и профсоюз образования ГEW выражают обеспокоенность серьезными проблемами в образовании по мере открытия школ. "Если не будет заменяющих учителей, вся система образования рухнет", - прямо заявили в Совете. По данным Министерства образования, 455 полноценных преподавательских должности остаются вакантными. "Однако мы считаем, что разрыв больше, так как спрос растет с увеличением численности учащихся", - подчеркнули родительские активисты.

Несмотря на заявление Министерства о безопасности основных предметов, остаются тревоги, заявили в Государственном родительском совете. "Пробелы в знаниях, возникшие в период пандемии, до сих пор не устранены", - отметили они. Они призвали к мерам и увеличению финансирования образования. Необходимо переключить политическое внимание на образование.

Аналогично, профсоюз образования и науки (GEW) признает ухудшающуюся ситуацию. Спрос будет продолжать расти, "и мы не можем найти учителей на рынке труда", - сказал председатель ГEW в земле Гюнтер Фукс. Процент заменяющих учителей растет, и регионы все больше отдаляются друг от друга. Он также указал на приближающуюся волну увольнений учителей.

Лидер фракции "Зеленых" в земельном парламенте Петра Будке осудила предыдущее правительство "красных-красных" за неготовность подготовить достаточно учителей. Также высокий уровень отсева среди учителей в стажировке. Для облегчения нагрузки на учителей и поощрения социального обучения в школах должны быть введены больше мультипрофессиональных команд и больше социальных работников, предложила она. Политик ХДС по образованию Гордон Гоффман признал, что проблема отсутствия учителей по-прежнему велика, особенно в районах, удаленных от Берлина.

В этом учебном году министр образования Штеффен Фрайберг (СДПГ) заявил, что в Бранденбурге больше учителей, чем когда-либо прежде. Более 3110 учителей были наняты, из которых почти 1700 - заменяющие. Примерно 322 000 детей и молодых людей начали учебу в понедельник, в том числе 25 000 первоклассников.

Департамент образования Потсдама должен рассмотреть обеспокоенность, выраженную Родительским советом Бранденбурга и ГEW, так как они считают, что число вакантных преподавательских должностей занижено. Городской совет Потсдама должен рассмотреть возможность инвестиций в образование, чтобы преодолеть пробелы в знаниях, возникшие в результате пандемии, и справиться с растущим спросом на учителей.

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