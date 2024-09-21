Администратор железных дорог, Люц, обещает значительные улучшения.

В борьбе против известной ненадежности Deutsche Bahn CEO Ричард Лютц пообещал существенные улучшения, начиная с следующего года. В долгосрочной перспективе цель - повысить пунктуальность до впечатляющих 80% к 2027 году. К сожалению, пассажирам придется терпеть более длительные задержки до этого времени.

Лютц заявил, что его команда будет решать проблемы "намного раньше и более радикально, фундаментально и революционно". Он сделал эти заявления в ответ на "Frankfurter Allgemeine". Лютц намекнул на заметные улучшения, которые наступят в 2022 году.

Тем не менее, пассажирам все еще рекомендуется относиться к расписанию поездов с долей скепсиса в обозримом будущем. Правление Deutsche Bahn представило план реструктуризации после требований федерального министра транспорта Волкера Виссинга. Новый план направлен на увеличение показателей пунктуальности до 75-80% в дальних поездах к 2027 году. Например, в этом году только около 61% поездов смогли прибыть в пункт назначения в пределах 15 минут от запланированного времени.

Чтобы улучшить пунктуальность, Лютц подчеркнул необходимость уплотнения расписания на самых загруженных маршрутах. Он объяснил, что это облегчит давление на всю систему, особенно на "узловые точки" и перегруженные пути. Однако сотрудничество с Федеральным сетевым агентством будет необходимо для перераспределения полос движения.

В целом, Лютц подчеркнул важность модернизации устаревшей железнодорожной инфраструктуры. Он признал, что строительные площадки часто создают операционные сложности, которые не учитываются в расписании.

К 2027 году планом предусмотрено сделать расписание более надежным. "С помощью новой синхронизированной системы строительства, которую мы поэтапно внедрим в следующие годы, строительные площадки будут включены в расписание", - сказал Лютц. Федеральный министр транспорта Волкер Виссинг также требовал увеличения прибыльности в группе Bahn, например, за счет экономии административного персонала. Стратегия реструктуризации, таким образом, предусматривает сокращение рабочих мест к 2027 году - "в основном" в администрации, продажах и косвенных операционных функциях.

Лютц упомянул о своих планах сотрудничать с Федеральным сетевым агентством для перераспределения полос движения, чтобы улучшить пунктуальность за счет уплотнения расписания на самых загруженных маршрутах немецких железных дорог. Новый CEO немецких железных дорог, Лютц, выразил надежду, что к 2027 году немецкие железные дороги, или Deutsche Bahn, существенно улучшат свою пунктуальность, стремясь к впечатляющим 80% показателям, согласно долгосрочной цели.

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