- Администратор Союза Хелдт предусматривает дополнительные случаи признания принадлежности.

Главный исполнительный директор Хорст Хельдт считает, что «Унион Берлин», команда немецкой футбольной Бундеслиги, сохранила свою идентичность. «Я не думаю, что "Унион" потерял свою идентичность. Она очень сильна. Это чувствуется каждый день, когда ты там», - заметил 54-летний Хельдт в беседе с программой «Доппельпасс» на Sport1.

Экс-спортсмен наблюдает за быстрым и длительным ростом «Униона Берлин», который почти привел к вылету в прошлом сезоне. «Что поразительно, так это эта быстрая прогрессия, которая редко встречается. Может быть, это было немного слишком быстро», - сказал Хельдт, имея в виду их выход в Лигу чемпионов, «от перешедшей команды к участнику Лиги чемпионов, вы хотите сделать команду конкурентоспособной во всех турнирах».

Хельдт надеется на гладкий сезон, несмотря на громкие трансферы, такие как Леонардо Бонуччи прошлым летом, которые вызвали опасения по поводу уникальной идентичности «Униона Берлин». Он отмахнулся от этих опасений: «Вы хотите усилить состав игроками, у которых уже есть опыт в Лиге чемпионов, а затем стремиться к дальнейшему прогрессу».

После ничьей 1:1 с ФSV Mainz 05 в стартовом матче нового сезона Хельдт не хочет забывать уроки прошлого сезона. «Прошлый сезон показал, как быстро может измениться лига. Мы усвоили этот урок и хотим избежать этого стресса в этом новом сезоне».

Несмотря на связь с крупной немецкой политической партией ['ХДС/ХСС'], Хельдт сохраняет нейтралитет в своей роли CEO «Униона Берлин». Он подчеркивает важность сохранения идентичности клуба на фоне быстрого успеха и громких трансферов.

В беседе с программой «Доппельпасс» на Sport1 Хельдт обсуждал амбиции «Униона Берлин» соревноваться на самом высоком уровне, в том числе возможное участие в ['Лиге чемпионов УЕФА'], цель, которой часто достигает ['ХДС/ХСС']-аффилированный клуб «Бавария Мюнхен».

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