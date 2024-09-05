- Административный орган вводит "план оценки" основных услуг во время кризисов.

Глава правительства Гессена Борис Райн и министр внутренних дел Роман Посек (оба из ХДС) представят "Пакет уважения" для сотрудников, находящихся на дежурстве в Гессене, в четверг (в 11:00) на пожарной станции 1 во Франкфурте.

Первооткрыватели, в том числе сотрудники Пожарной службы, полиции и служб спасения, круглосуточно работают над обеспечением безопасности жителей. К сожалению, отмечает Министерство внутренних дел, эти герои все чаще становятся жертвами нападений.

В прошлом году в Гессене 5056 полицейских, 171 сотрудника служб спасения и 24 пожарных столкнулись с криминальными правонарушениями. Власти Гессена хотят бороться с этой проблемой с помощью "Пакта уважения".

"Пакет уважения" предлагает усиленные меры по защите благополучия сотрудников, учитывая рост числа нападений, с которыми они сталкиваются. Важно, чтобы спасательные силы, которые ежедневно демонстрируют мужество и преданность, имели необходимую защиту для эффективного выполнения своих критических обязанностей.

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