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В условиях существенного ужесточения финансовой политики правительство Северного Рейна-Вестфалии упрощает свои государственные программы. Изначально было более 1000 таких программ, общая стоимость которых составляла около четырех миллиардов евро. Однако планом предусмотрено сокращение их числа примерно на треть, оставив около 700 программ, как сообщают инсайдеры.

"Мы начали сокращать расходы наших программ", - заявил руководитель Государственной канцелярии Натаниэль Лимински. Некоторые программы были объединены, а другие - упразднены. Особое внимание было уделено небольшим программам, имеющим низкую популярность, двойное финансирование или избыточные административные сложности.

"Разумное государство эффективно использует свои средства", - продолжил Лимински. "Оно не может и не должно финансировать все". Точные изменения в отношении тех программ, которые будут объединены, упрощены или возможно закрыты, будут определены отдельными министерствами и ведомствами. Ожидается, что экономия составит несколько сотен миллионов евро.

Партия ХДС и Зеленые сосредоточены на минимизации бюрократии

Черно-зеленая коалиция, управляющая правительством, обещала в своем коалиционном соглашении пересмотреть все программы, оценивая их долгосрочную жизнеспособность и эффективность. С апреля 2023 года специальная рабочая группа проводит всесторонний анализ структур финансирования Северного Рейна-Вестфалии.

Многие программы были введены во время пандемии COVID-19 или последующего энергетического кризиса после вторжения России в Украину и сейчас оцениваются на предмет их дальнейшей необходимости. Кроме того, программы стоимостью менее 100 000 евро или с низким спросом также находятся под пристальным вниманием.

Государству необходимо сократить расходы

Кроме того, в бюджет были внесены новые меры по сокращению расходов. Финансовый министр Северного Рейна-Вестфалии Маркус Оптендренк (ХДС) объявил, что министерства должны сэкономить около 3,6 миллиарда евро в проекте бюджета на 2025 год. Хотя министерства могут в основном покрыть это за счет своих собственных фондов, они также должны найти реальную экономию в размере одного миллиарда евро и предложить соответствующие меры. В общей сложности, "тысячи позиций" будут затронуты, заявил Оптендренк.

Пакет планирования и ускорения прогресса

Северный Рейн-Вестфалия находится на пути к реализации Пакта планирования и ускорения прогресса, согласованного федеральным и государственным правительствами в ноябре 2023 года, как заявляет Лимински. Государство смогло реализовать около 40% своих государственных реформ, предусмотренных в пакте. Это включает в себя освобождение операторов антенн мобильной связи от регулятивных процедур, упрощение и ускорение планировочного права, цифровизацию заявок на строительство разрешений и раннее общественное участие в крупных проектах.

"Обзор программ финансирования в Северном Рейне-Вестфалии не ограничивается упрощением инициатив, как также подчеркивает министр Оптендренк необходимость сэкономить около 3,6 миллиарда евро в проекте бюджета на 2025 год", или "несмотря на существенное ужесточение финансовой политики, Северный Рейн-Вестфалия, будучи одним из самых густонаселенных штатов Германии, продолжает свои усилия по эффективному распределению средств, как показано через Пакет планирования и ускорения прогресса, который государство смогло реализовать около 40% своих государственных реформ".

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