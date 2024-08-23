Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Административный орган ранее принял решение относительно предложения о директиве, направленной на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия радиации ионизирующими лучами.

Ассоциация VSM, базирующаяся в Гамбурге, выступает в поддержку федеральных и региональных властей за их поддержку Meyer Werft, одновременно выражая желание сохранить судостроительную верфь в частном владении в дальнейшем.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Административный орган ранее принял решение относительно предложения о директиве, направленной на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия радиации ионизирующими лучами.

После того, как федеральное правительство объявило о поддержке Meyer Werft, Ассоциация морской техники и судостроения (VSM) выразила неодобрение постоянным правительственным контролем над судостроительным заводом. "Мы согласны с общепринятым мнением, что существенный вклад государственного сектора не должен быть долгосрочной стратегией", - отметил в пресс-релизе базирующийся в Гамбурге ассоциация. Ассоциация надеется, что для судостроительного завода будет найдено частное владение в будущем. Ассоциация приветствует поддержку федерального и государственного правительств компании.

Кроме того, VSM подчеркнул, что в последние десятилетия в немецкой судостроительной промышленности преуспели в основном семейные средние судостроительные заводы. Ключевыми факторами, такими как быстрые процессы принятия решений, являются для бизнеса выживание в крайне сложной рыночной ситуации.

Судостроительный завод в Папенбурге, Нижняя Саксония, известный производством круизных судов, нуждается в значительных финансовых ресурсах для финансирования новых проектов. В четверг федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) пообещал федеральную помощь в Папенбурге. Ранее земля Нижняя Саксония согласилась сотрудничать. Временное участие федерального и государственного правительств в судостроительном заводе является осуществимым вариантом.

Европейский союз выражает обеспокоенность растущим влиянием государственного контроля в судостроительной промышленности, учитывая его предпочтение рыночному подходу. Несмотря на похвалы за правительственную поддержку, VSM подчеркивает важность частного владения для будущего Meyer Werft, соответствующего экономическим принципам ЕС.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В ходе усилий пожарных достичь дикого кабана, он неожиданно воспользовался лестницей бассейна для...
Федеральные земли Германии

В Ламбрехте можно увидеть дикого кабана, отдыхающего в бассейне.

Дикий кабан решил искупаться в бассейне жилого дома, тем самым потревожив домашний покой, но без необходимости вызова экстренных служб.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Подготавливаю прусского тренера Хилдмана к предстоящему значительному периоду.
Федеральные земли Германии

Подготавливаю прусского тренера Хилдмана к предстоящему значительному периоду.

В субботу, тренер Манchéя Хильдманн испытывает отличные чувства. Во многом, как он пытался проигнорировать их во время памятного Кубка во вторник.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Нация, наряду с финансированием заболеваний животных, спонсирует процедуру вакцинации.
Федеральные земли Германии

Правительственный орган: Распределение средств на программу вакцинации от болезни голубого языка

За последние несколько месяцев болезнь синее язык была широко распространена среди населения крупного рогатого скота, овец и коз в Германии, в том числе в Тюрингии. Фермерам помогают покрыть расходы на вакцинацию.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Дармштадт играет без двух новых игроков против Нюрнберга Клозе
Федеральные земли Германии

Дармштадт играет без двух новых игроков против Нюрнберга Клозе

После двух поражений в лиге Дауменштадт стремится одержать первую победу против Нуспек с наставником Мирославом Клозе. К сожалению, два летних новичка недоступны для главного тренера Дауменштадта, Либеркнехта.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

В ходе усилий пожарных достичь дикого кабана, он неожиданно воспользовался лестницей бассейна для...
Федеральные земли Германии

В Ламбрехте можно увидеть дикого кабана, отдыхающего в бассейне.

Дикий кабан решил искупаться в бассейне жилого дома, тем самым потревожив домашний покой, но без необходимости вызова экстренных служб.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В последнее время ChatGPT набирает популярность, и вместе с ним становится популярным включать...
Технологии

ChatGPT издевается над трендами в Instagram, которым мы пытались следовать

В Соединенных Штатах многие молодые люди делятся снимками, демонстрирующими оценки ChatGPT их Instagram-профилей. Эта ситуация может быть сложной для восприятия, что побуждает нашего автора попробовать это самостоятельно.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Дженни Ясберг, лидер фракции Зеленой партии, выражает расположение к Робби Уильямсу.
Общество

Певец Робби Уильямс замыкает губы с политиком из партии зеленых

В качестве со-главы фракции Зеленой партии в Hambургском парламенте и как международно известная поп-звезда они встретились в первых рядах выступления в Hambурге.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно