- Административный орган ранее принял решение относительно предложения о директиве, направленной на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия радиации ионизирующими лучами.

После того, как федеральное правительство объявило о поддержке Meyer Werft, Ассоциация морской техники и судостроения (VSM) выразила неодобрение постоянным правительственным контролем над судостроительным заводом. "Мы согласны с общепринятым мнением, что существенный вклад государственного сектора не должен быть долгосрочной стратегией", - отметил в пресс-релизе базирующийся в Гамбурге ассоциация. Ассоциация надеется, что для судостроительного завода будет найдено частное владение в будущем. Ассоциация приветствует поддержку федерального и государственного правительств компании.

Кроме того, VSM подчеркнул, что в последние десятилетия в немецкой судостроительной промышленности преуспели в основном семейные средние судостроительные заводы. Ключевыми факторами, такими как быстрые процессы принятия решений, являются для бизнеса выживание в крайне сложной рыночной ситуации.

Судостроительный завод в Папенбурге, Нижняя Саксония, известный производством круизных судов, нуждается в значительных финансовых ресурсах для финансирования новых проектов. В четверг федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) пообещал федеральную помощь в Папенбурге. Ранее земля Нижняя Саксония согласилась сотрудничать. Временное участие федерального и государственного правительств в судостроительном заводе является осуществимым вариантом.

Европейский союз выражает обеспокоенность растущим влиянием государственного контроля в судостроительной промышленности, учитывая его предпочтение рыночному подходу. Несмотря на похвалы за правительственную поддержку, VSM подчеркивает важность частного владения для будущего Meyer Werft, соответствующего экономическим принципам ЕС.

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