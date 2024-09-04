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Административный орган планирует выступать за использование электромобилей в качестве служебных транспортных средств.

Устранил налоговые льготы

 and  James Williams
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Стимулы для электромобилей были отменены в декабре
Стимулы для электромобилей были отменены в декабре

Административный орган планирует выступать за использование электромобилей в качестве служебных транспортных средств.

Федеральное правительство планирует оживить продажи электромобилей, предлагая бизнес-специфические стимулы в связи со снижением спроса после прекращения правительственных субсидий. Эта инициатива, названная "Инициатива роста", включает введение усовершенствованных налоговых вычетов для электромобилей, используемых в качестве служебных автомобилей. Согласно проекту закона, основной целью федерального правительства является существенное продвижение электромобильности в Германии. Они считают, что значительные налоговые меры необходимы для достижения этой цели.

Рынок электромобилей испытал существенный спад после прекращения правительственных субсидий. Экологический бонус, популярная стимула, был внезапно прекращен в декабре из-за финансовых ограничений. В июле переговоры по бюджету привели к соглашению о "Инициативе роста", которая включает налоговые стимулы для электромобилей, используемых компаниями.

Более подробно, план предусматривает введение специальной налоговой амортизации для newly registered полностью электрических и аналогичных нулевых выбросов автомобилей, начиная с 1 июля 2024 года. Кроме того, лимит на чистую стоимость электромобилей в компании, текущий 70 000 евро, будет увеличен до 95 000 евро.

Министр экономики Роберт Габек ожидает увеличения спроса на электромобили благодаря этой инициативе. Он назвал это "повышением спроса". Компьютерные автомобили, в частности, являются критически важными для рынка подержанных автомобилей, так как они используются в течение относительно короткого периода времени.

Проект закона также предлагает, что новые меры предоставить "ясные налоговые стимулы", которые специально помогут в расширении рынка электромобильности в бизнес-секторе. Это регулирование будет применяться только к newly acquired полностью электрическим автомобилям. Введение запланировано на временной основе с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2028 года, чтобы стимулировать быстрые инвестиционные решения.

На основе проекта закона, налоговые потери в 2024 году будут минимальными. В 2025 году ожидаемые налоговые потери составят 480 миллионов евро, а к 2028 году они составят 540 миллионов евро.

Отмена правительственных субсидий привела к снижению продаж электромобилей, что повлияло на экономику. "Инициатива роста" федерального правительства направлена на возрождение рынка за счет предложения усовершенствованных налоговых вычетов для электромобилей компаний, что может стимулировать спрос и ускорить экономический рост.

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