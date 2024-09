- Административный орган намерен ввести новые налоговые стимулы для автомобилей на аккумуляторных батареях.

Чтобы стимулировать застойные продажи электромобилей (ЭМ) в Германии, правительство планирует усилить налоговые льготы. В частности, они хотят стимулировать налоговые льготы для ЭМ, используемых в качестве служебных автомобилей. Кабинет министров одобрил эти предложенные меры.

В соответствии с проектом закона, полученным немецким пресс-агентством, федеральное правительство стремится существенно стимулировать электромобильность в Германии. "Для успешной реализации этой цели необходимы значительные налоговые меры".

Спрос на ЭМ резко упал после прекращения государственной субсидии.Government unexpectedly discontinued the so-called environmental bonus in December due to financial constraints.

Мера инициативы роста

Во время бюджетных переговоров в июле "трафик-лайт" коалиция согласовала "инициативу роста". Одной из мер было налоговое стимулирование ЭМ как служебных автомобилей.

Это включает введение специальной амортизации для вновь зарегистрированных полностью электрических и аналогичных безиmission vehicles для компаний, начиная с 1 июля 2024 года. Кроме того, потолок для чистой розничной цены 70 000 евро в налоге на служебные автомобили для электромобилей будет увеличен до 95 000 евро.

Правительство стремится укрепить E-мобильность

Министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) уже упоминал о необходимости стимулировать спрос на e-мобильность. Он ожидает "спрос нарастает".

Проект закона предлагает, что новые меры создадут "четкие налоговые стимулы" особенно для расширения рынка электромобильности в корпоративном секторе. Регулирование будет применяться только к вновь приобретенным чисто электрически управляемым автомобилям и будет введено временно для приобретений между июля 2024 и декабря 2028 года. "Временное ограничение стимулирует своевременные инвестиционные решения".

Государственные расходы

Проект закона оценивает потери налоговых доходов в 2024 году как незначительные. В 2025 году потери налоговых доходов прогнозируются на уровне 480 миллионов евро, и они должны возрасти до 540 миллионов евро к 2028 году.

Критика планов

Председатель BSW Сахра Вагенкнехт заявила, "Мы отвергаем налоговые подарки Хабека, которые особенно выгодны для самых дорогих ЭМ. Мы не нуждаемся в новых дотациях для ЭМ, а в технологической открытости". Она вновь выступила против предложенного запрета на новые автомобили с внутренним сгоранием в Европейском союзе с 2035 года.

Эксперт по дорожному движению в экологической ассоциации BUND, Йенс Хильгенберг, считает, что увеличение амортизации для полностью электрических служебных автомобилей в начальные годы действительно может помочь вывести ЭМ на рынок подержанных автомобилей. "Тем не менее, необходимы четкие руководящие принципы относительно цены, размера, энергопотребления и потребления ресурсов".

Президент ассоциации автомобильной промышленности Хильдегард Мюллер похвалила планы правительства как важный и правильный сигнал. Это также укрепит рынок подержанных автомобилей для полностью электрических пассажирских автомобилей, так как служебные автомобили обычно доступны по доступной цене после окончания срока лизинга, который обычно составляет три года.

