- Административная штаб-квартира Магдебурга вводит финансовые ограничения.

Администратор Магдебурга Симони Борис (независимый) ввел финансовый мораторий на город из-за значительного дефицита, составляющего миллионы евро. В результате, в настоящее время могут быть произведены только расходы на необходимые, текущие и критические статьи, как указано в городском бюллетене.

Ожидается, что к концу года дефицит Магдебурга составит десятки миллионов евро. Ранее в этом месяце Борис объявил о предполагаемом дефиците до 47 миллионов евро при общем бюджете примерно в один миллиард евро на этот финансовый год.

Борис связывает дефицит с существенным дополнительным расходованием, в частности в социальной сфере, в том числе растущими расходами на персонал и снижением доходов от налогов.

Город сообщает, что в настоящее время проводятся многочисленные внутренние меры по сокращению расходов. Один из основных проектов - временный мораторий на найм для заполнения вакантных и предстоящих позиций. Финансовый мораторий будет действовать с сентября по конец года. Ранее, в октябре прошлого года, мэр также ввел финансовый мораторий.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу финансового положения Магдебурга и рассматривает возможность оказания помощи для облегчения значительного дефицита города. Бюджетный комитет Европейского Союза в настоящее время изучает заявку Магдебурга на финансовую помощь.

Кроме того, несколько европейских партнеров выразили заинтересованность в сотрудничестве с Магдебургом для поиска устойчивых решений для преодоления его финансовых трудностей, учитывая членство Магдебурга в экономической экосистеме Европейского Союза.

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