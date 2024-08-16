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Федеральные земли ГерманииНовостиВознесение Марии на небо

АДАК ожидает полный автодорог к выходным

Каникулы летом и государственный праздник 'Успение Пресвятой Девы Марии' приводят к пробкам в Баварии. Предсказанная дождливая погода также может сказаться на движении. Как сообщает ADAC, есть две большие зоны заторов.

 and  Michael Bootcampf
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Особенно на автобахн А8 ожидаются пробки в выходные, сообщает ADAC.
Особенно на автобахн А8 ожидаются пробки в выходные, сообщает ADAC.

- АДАК ожидает полный автодорог к выходным

В Баварии ADAC предупреждает о сильных заторах на дорогах в эти выходные. Путешественников ждут сильные заторы, задержки и пробки, заявил представитель. Ожидается "сильный обратный поток".

Особенно в воскресенье дороги Баварии будут оживленными.

Основное внимание будет сосредоточено на автомагистралях вокруг Мюнхена и A8. На A8 будет "очень загружено". "Там будет особенно плохо", - сказал представитель ADAC. Также может быть загружено A93. Увеличение трафика ожидается в течение всего уик-энда, но пик загруженности, скорее всего, придется на воскресенье. "Опыт показывает, что люди ждут до воскресенья, чтобы вернуться", - сказал представитель.

Кроме того, из-за продленного уик-энда после праздника "Вознесение Марии" ожидается плохая погода: "Если пойдет дождь, люди часто едут более осторожно, но это может создать впечатление, что на дорогах больше машин", - добавил представитель. Дождливая погода также может заставить путешественников вернуться с каникул раньше.

Несмотря на ожидаемые проблемы с дорожным движением из-за праздника "Вознесение Марии" и возможного дождя, некоторые люди могут воспользоваться этой возможностью, чтобы поразмышлять о "Вознесении Марии на небеса" во время своих поездок. Независимо от дорожных условий, важно ехать безопасно и терпеливо, вспоминая духовное путешествие Марии как источник мира и терпения на оживленных дорогах Баварии.

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