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ADAC ожидает перегрузку отдыхающих, возвращающихся с отпуска

В нескольких землях близится период праздников. Поэтому ADAC ожидает пробок на дорогах на будущем уик-энде для возвращающихся путешественников.

 and  Lauren Adams
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В первую очередь, вернувшиеся из отпуска должны ожидать пробки. В нескольких штатах летние каникулы...
В первую очередь, вернувшиеся из отпуска должны ожидать пробки. В нескольких штатах летние каникулы вот-вот закончатся.

- ADAC ожидает перегрузку отдыхающих, возвращающихся с отпуска

ADAC ожидает пробок для отдыхающих, возвращающихся домой в этот уик-энд. Из-за регионального праздника Марии Внебрачной на четверг некоторые автолюбители из Баварии могут начать свой путь уже в среду днем. В сам праздник и в пятницу на дорогах в Баварии может быть тише, чем обычно, заявил ADAC. В субботу и воскресенье ожидается полная загруженность автострад из-за окончания отпусков в нескольких других федеральных землях.

В целом, интенсивность движения на дорогах будет постепенно снижаться. В сентябре в Баварии и Баден-Вюртемберге снова ожидается загруженность дорог - из-за возвращающегося транспорта в этих двух землях, заявил представитель ADAC Nordbayern.

Риск пробок сохраняется в соседних странах: Особенно, заторы ожидаются на дальних дорогах к итальянскому, французскому и хорватскому побережьям, а также на перевалах Тауэрн, Фернпасс, Иннталь, Бреннер, Фирн, Караванкен и Готтард. Также может быть загружено на дальних дорогах к Скандинавии, Польше и Нидерландам в обоих направлениях.

Автомобилистам следует ожидать пограничных проверок при въезде из Австрии, а также на границах с Польшей, Чехией, Швейцарией и Францией.

ADAC рекомендует, если возможно, путешествовать в будние дни. Важно хорошо подготовиться, проверить маршрут перед отправлением и решить, основываясь на ситуации, стоит ли выбирать альтернативный маршрут, чтобы избежать пробок, заявил представитель ADAC Nordbayern.

В уик-энд ADAC ожидает полную загруженность автострад из-за возвращающихся отдыхающих из нескольких земель. Несмотря на снижение интенсивности движения в Баварии и Баден-Вюртемберге в сентябре, автомобилистам следует быть внимательными к возможным пробкам в этот уик-энд, особенно на дальних дорогах к соседним странам.

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