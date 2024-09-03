- А38 в Геттинген будет закрыта в течение длительного периода.

Автомагистраль 38 между Лейпцигом и Гёттингеном останется закрытой еще на несколько дней из-за проблем с дорогой в районе Вайсенфельса. Восстановительные работы после серьезной аварии прошлой недели оказались сложнее, чем ожидалось, как сообщил представитель федеральной компании «Автобан». Асфальтовое покрытие было разрушено из-за длительного воздействия тепла. Несмотря на то, что авария произошла на мосту через Саале, простое восстановление покрытия невозможно. Несмотря на то, что структура моста не повреждена, бетонная плита требует тщательного осмотра, чтобы убедиться в отсутствии скрытых повреждений, таких как напряженные изменения. В результате ремонтные работы продолжатся как минимум до конца недели, что потребует полного закрытия автомагистрали в направлении Гёттингена.

Разрыв газовых цистерн после ДТП в пробке

Рано утром в пятницу грузовик столкнулся с затором. Инцидент произошел с грузовиком, перевозящим газовые цистерны, который стоял на мосту через Саале около Шкортлебена. Грузовик загорелся, в результате чего несколько газовых цистерн взорвались и разлетелись на прилегающую территорию. На место были направлены почти сотня пожарных. Затор произошел из-за того, что водитель небольшого грузовика был сбит проезжающим грузовиком, когда устанавливал треугольный знак предупреждения в четверг вечером. К сожалению, человек погиб на месте.

Авария с разрывом газовых цистерн на грузовике привела к значительной задержке открытия дороги из-за необходимой ликвидации последствий и расследования. Разрыв газовых цистерн напрямую связан с прошлой недельной аварией на автомагистрали 38 между Лейпцигом и Гёттингеном.

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