- А100 не доступен для использования по субботам и воскресеньям.

Из-за ремонтных работ в туннеле Инсбрукер-Плац вся А100 в Берлине будет закрыта на выходные. По оценке Автобан ГмбХ, эти работы начнутся с вечера 30 августа и завершатся к утру 2 сентября.

В направлении на север А100 будет полностью закрыта начиная с развязки Шёнеберг. Водителям придется воспользоваться альтернативным маршрутом через съезд на улицу Детмольдер-Штрассе. В направлении на юг закрытие распространяется до съезда на улицу Векштрассе, требуя объезда через Инсбрукер-Плац перед возвращением на А100.

Учитывая нарушение работы туннеля Инсбрукер-Плац, которое влияет на А100 в Берлине, может потребоваться использование альтернативных средств транспорта, таких как автобусы или поезда, для тех, кто зависит от [транспорта и связи], так как некоторые цифровые системы управления движением также могут быть затронуты из-за закрытия туннеля.

Кроме того, для бесперебойной работы жизненно важных городских служб [транспортным и телекоммуникационным] компаниям будет полезно разработать планы резервного копирования и поощрять удаленную работу в течение этого периода, чтобы минимизировать нарушения для их клиентов и общего функционирования города.

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