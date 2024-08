А Барак Обама танцует этим летом.

Плейлист Барри Обамы на лето снова доступен для прослушивания. Бывший президент США поделился своими музыкальными предпочтениями на сезон, в который вошли миксы поп, хип-хопа и рок-классики.

Барри Обама вновь поделился своими музыкальными вкусами с подписчиками. В понедельник бывший президент США представил свой ежегодный летний плейлист, который включает в себя как современные хиты, так и вечные классики, которые он слушает в наушниках.

Плейлист включает в себя разнообразный набор из 44 треков, от недавних хитов, таких как "365" от Charli XCX и "My Best" от Saweetie, до старых фаворитов, таких как "(I Can't Get No) Satisfaction" от The Rolling Stones. В своем сообщении Обама подчеркнул разнообразный выбор. "По мере приближения конца лета я хотел поделиться песнями, которые я слушал в последнее время - и это не было бы моим плейлистом, если бы в нем не было микса всего," - написал он.

От Этты Джонс до Бейонсе

Летние фавориты Обамы включают страну-сингл "Texas Hold 'Em" от Бейонсе и треки R&B, такие как "Million Dollar Baby" от Tommy Richman. В плейлисте также есть хит TikTok "I Like The Way You Kiss Me" от Artemas и душевная "Don't Cry Baby" от певицы Этты Джонс 1960-х годов. "Надеюсь, вы найдете что-то новое для прослушивания!" - пожелал Обама своим фанатам с эклектичной коллекцией песен.

Кроме того, Обама также поделился своими литературными предпочтениями за этот год. Его список чтения столь же разнообразен, как и включает в себя научно-фантастический роман "The Ministry of Time", дебютную поэтическую коллекцию "Matyr!" от иранско-американского поэта Kaveh Akbar и бестселлер "The God of the Woods" из "The New York Times".

Обама начал делиться своими любимыми книгами с общественностью в 2009 году. Шесть лет спустя он расширил эту традицию, включив в нее свои музыкальные рекомендации на лето и конец года. Эти плейлисты доступны для прослушивания на платформах, таких как Spotify, для всех, кто хочет насладиться ими.

