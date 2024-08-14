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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

91-летний старик обманул мошенников

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Вместе с полицией пожилая женщина подставила капкан мошенникам
Вместе с полицией пожилая женщина подставила капкан мошенникам

- 91-летний старик обманул мошенников

91-летняя женщина при помощи полиции организовала ловушку для телефонных мошенников. Лже-прокурор убедил пожилую женщину в том, что её дочь виновна в ДТП и должна выплатить залог. При передаче денег полицейские арестовали лже-сборщика, 13-летнюю девочку, как сообщили в полиции. Это "очень необычно", так как дети редко используются для сбора выкупа в телефонных мошенничествах, заявил представитель полиции.

Когда мошенник позвонил, пожилая женщина сообщила об этом мужу, который тут же вызвал полицию из соседней комнаты. 91-летняя женщина притворялась, что верит в мошенничество, и предложила пятизначную сумму и золото. Во время передачи в середине дня полиция арестовала 13-летнюю девочку. Девочку доставили в центр для несовершеннолетних, как сообщается. Из-за её возраста ребёнок не несет уголовной ответственности.

Мужчина сразу же связался с полицией после того, как узнал о мошенничестве, и попросил их помощи. После передачи пятизначной суммы и золота полиция задержала 13-летнюю девочку.

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