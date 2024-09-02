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ЭкономикаНовостиБилет стоит 9 евро.

9 евро за проезд привели к увеличению перебоев в работе поездов

Летом 2022 года администрация светофора предоставила немцам существенные скидки на поездки поездом и автобусом.Однако, согласно экономическим специалистам, эта щедрая политика не является разумными расходами, учитывая её влияние на оба вида транспорта.

 and  Max Becker
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Выходные дни стали периодом активного использования 9-евро-билета.
Выходные дни стали периодом активного использования 9-евро-билета.

- 9 евро за проезд привели к увеличению перебоев в работе поездов

Финансовые аналитики выражают сомнения в отношении воздействия 9-евро-билета и Германии-билета. Исследование, проведенное институтом Ifo в сотрудничестве с университетами Эрлангена-Нюрнберга и Зальцбурга, показывает, что 9-евро-билет, действовавший с июня по август 2022 года, сократил автомобильное движение на 4-5 процентов. Однако это привело к существенному увеличению задержек поездов на 30 процентов из-за роста использования поездов.

Это в основном повлияло на региональное движение, а долгосрочные поезда испытали косвенные последствия. Примерно на 430 000 человек больше ежедневно пользовались поездами с 9-евро-билетом. Использование поездов было особенно высоким по выходным. Как выразился профессорMario Liebensteiner из Нюрнберга, "Снижение автомобильного движения в часы пик в будние дни было минимальным". Его коллега Sarah Necker согласна, "9-евро-билет обошелся немецкому правительству в 2,5 миллиарда евро, предложив лишь незначительное сокращение автомобильного движения. В результате это была дорогая и неэффективная экологическая инициатива".

Исследователи предсказывают, что Германия-билет может оказать сравнительно менее значительное воздействие, чем 9-евро-билет. Он выгоден частым пользователям местного общественного транспорта, которые теперь платят за него меньше.

Сомнения финансовых аналитиков в отношении воздействия 9-евро-билета также распространяются на предлагаемый Германия-билет. Согласно исследованию, если Германия-билет будет введен в действие, он может оказать сравнительно менее значительное воздействие, чем 9-евро-билет, благодаря своей ориентации на частых пользователей местного общественного транспорта.

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