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Федеральные земли ГерманииНовостиДобавляется следующее:

77 летний пожилой человек получил тяжелые травмы в результате пожара в доме

Неожиданно в многоэтажном доме в Страусульбурге ночью возник пожар, в результате чего один жилец получил серьезные ранения.

 and  Anthony Ross
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Вчера вечером пожарные успешно потушили пожар в высотном здании, расположенном в Штраусберге. К...
Вчера вечером пожарные успешно потушили пожар в высотном здании, расположенном в Штраусберге. К сожалению, один человек получил Severe injuries.

- 77 летний пожилой человек получил тяжелые травмы в результате пожара в доме

В результате пожара в жилом доме, произошедшем в городе Штраусберг, расположенном в округе Маркиш-Одерланд, 77-летний мужчина получил серьезные травмы ночью. Местное пожарное управление получило сообщение около 1 часа ночи о пожаре на уровне земли по улице Петер-Гёринг, как сообщается в полицейских отчетах. Один из квартир был полностью охвачен пламенем без видимой причины. Во время тушения пожара 77-летнего мужчину вытащили из горящего здания и доставили в больницу с тяжелыми травмами.

По словам представителя полиции, пострадавшая квартира теперь непригодна для проживания. Расследование причин пожара уже началось.

Представитель полиции заявил: "Мы направляем дополнительные ресурсы на расследование, так как квартира теперь признана непригодной для проживания". Позже было выпущено заявление прессы, в котором говорилось: "Дополнительная информация: Пострадавшим от пожара жителям предложено временное жилье, пока продолжается расследование".

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