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Федеральные земли ГерманииНовостиДТП на велосипеде

77 летний мужчина погиб после падения с велосипеда

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Служба спасения везёт мужчину в клинику, где он позже умирает.
Служба спасения везёт мужчину в клинику, где он позже умирает.

- 77 летний мужчина погиб после падения с велосипеда

В больнице скончался мужчина после ДТП с участием велосипеда в Мюнхене. 77-летнего мужчину якобы реанимировали на месте в четверг, после чего его доставили в клинику. Житель Австрии внезапно упал на перекрестке без видимых внешних причин. Медицинская помощь не исключается, как заявили в полиции. Расследование продолжается.

ДТП с участием велосипеда в Мюнхене привело к тяжким травмам мужчины, что в итоге и стало причиной его смерти в больнице. Несмотря на реанимацию на месте происшествия, внутренние травмы от ДТП оказались фатальными.

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