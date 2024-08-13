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70.000 молний и штормов: ущерб в Швейцарии

Сначала сильная жара, за ней массивные грозы с проливным дождем: В Швейцарии грозы вызвали оползни, наводнения и сели. Особенно пострадал village Brienz.

 and  Anthony Ross
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Стволы деревьев и мусор были смыты до железнодорожной станции Бrienца
Стволы деревьев и мусор были смыты до железнодорожной станции Бrienца

- 70.000 молний и штормов: ущерб в Швейцарии

После нескольких дней жаркой погоды, когда температура достигала 35°C и выше, более 70 000 молний ударили по Швейцарии в понедельник вечером, вызвав сильные дожди, наводнения, оползни и селевые потоки. Несколько грозовых фронтов сформировались вокруг озера Бrienц, вызвав сильные дожди и медленно передвигаясь.

В Бrienце, примерно в 75 километрах юго-восточнее Берна, небольшая река Милибах вышла из берегов после сильных дождей, унося с собой обломки и деревья, которые неслись по улицам. Машины были унесены в деревне у озера, а железнодорожный вокзал был затоплен. Почти два десятка рейсов были перенаправлены в аэропорту Цюриха.

Более 70 человек были эвакуированы в целях предосторожности из-за угрозы наводнения в своих домах. Никто не пропал без вести, согласно Региональной организации высшего руководства Верхнего Бrienца (RFO). Масштаб ущерба был неизвестен. Железнодорожные и паромные услуги в Бrienц оставались приостановленными, автобусы служили заменой. Город был закрыт для движения.

Оползни и заблокированные дороги

Гридельвальд в Бернском Оберланде также частично доступен. Оползни заблокировали дорогу между Цвейлюtschinen и Гридельвальдом, закрыв дорогу и приостановив железнодорожное сообщение. Власти установили альтернативные маршруты.

Выше Axenstraße на озере Люцерн в Центральной Швейцарии произошел оползень. Дорога проходит прямо вдоль берега озера ниже массива скал на южном конце озера. Системы мониторинга ранее указывали на движения грунта, поэтому кантон Ури уже закрыл дорогу в целях предосторожности. Федеральное дорожное управление (Astra) планировало осмотреть возможный ущерб с помощью вертолета.

Сильные дожди и наводнения в Бrienце привели к тому, что другие объекты инфраструктуры также были затронуты, в том числе нарушение работы многочисленных рейсов в аэропорту Цюриха. Кроме того, включая Гридельвальд в Бернском Оберланде, несколько районов столкнулись с проблемами доступа из-за оползней и заблокированных дорог.

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