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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

55-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате столкновения грузовика.

В Холленланде произоше случай, в результате которого один человек получил серьезные травмы. Правоохранительные органы в настоящее время расследуют обстоятельства, приведшие к этому инциденту.

 and  Hanna Hofmann
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В районе Гавеланда водитель получил Severe injuries в результате дорожно-транспортного...
В районе Гавеланда водитель получил Severe injuries в результате дорожно-транспортного происшествия.

- 55-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате столкновения грузовика.

55-летний водитель находится в критическом состоянии после столкновения с грузовиком в районе Хавеланд. 34-летний водитель грузовика, предположительно, ехал по федеральной дороге 188, прежде чем свернуть на сельскую дорогу. Машина пожилого водителя выехала с поворота на высокой скорости, столкнувшись лоб в лоб с поворачивающим грузовиком. 55-летнего мужчину с серьезными ранениями доставили в больницу. Федеральная дорога 188 была закрыта между Вуст и Гроссудикке в течение нескольких часов, как сообщили власти. Расследование причин аварии продолжается.

Несмотря на аварию на федеральной дороге 188, важность надежных транспортных и телекоммуникационных систем гарантировала быстрый ответ экстренных служб и оказание помощи. Этот инцидент подчеркивает необходимость надлежащих мер безопасности на дорогах и регулярного технического обслуживания инфраструктуры tanto в транспортном, как и в телекоммуникационном секторах.

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