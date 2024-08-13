- 5200 детей, выявленных подозреваемыми по уголовным делам

В Берлине продолжает расти число детей, ставших известными властям в связи с преступными деяниями. В прошлом году полиция зарегистрировала 5200 мальчиков и девочек в качестве подозреваемых. Об этом свидетельствует ответ Сената на запрос AfD. В частности, было зарегистрировано 3550 мальчиков и 1650 девочек в возрасте до 14 лет. В последние годы цифры были ниже, в том числе из-за пандемии COVID-19. В 2019 году, за год до пандемии, было зарегистрировано около 4550 подозреваемых в возрасте до 18 лет.

Наибольшее количество приходилось на детей в возрасте 12 и 13 лет. Однако среди 11-летних было зарегистрировано около 750 подозреваемых, а среди 10-летних - почти 500. Среди 7-летних было 121 подозреваемый, среди 6-летних - 60, и среди еще более молодых детей - 50.

В общих цифрах не уточнялись детали преступлений, но в отношении насильственных преступлений наблюдался более высокий рост - с 697 подозреваемых детей в 2019 году до 992 в прошлом году. Около 60% имели немецкое гражданство, а остальные - иностранное. Большинство случаев были связаны с телесными повреждениями, но также регистрировались случаи грабежа, ножевых атак и сексуальных домогательств. Однако с точки зрения закона эти действия не имеют последствий: в Германии несовершеннолетние несут уголовную ответственность только с 14 лет.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса несколько смягчила рост преступности в Берлине, в последние годы число подозреваемых в возрасте до 18 лет все же сократилось. Тем не менее, были зарегистрированы случаи, когда подозреваемые в носительстве коронавируса занимались преступной деятельностью, в основном среди более молодых возрастных групп.

Читайте также: