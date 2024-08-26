- 52-летний мужчина задушил пассажирку в поезде, используя ее сумочку.

На поезде в Верхней Баварии во время жаркого спора с другой женщиной 52-летняя дама применила силу и задушила свою оппонентку ремнем своей сумки. Мужчина, пытавшийся утихомирить дерущихся, также получил легкие травмы, как сообщили в федеральной полиции. Предполагается, что спор возник из-за разногласий по поводу детей или коляски 26-летней женщины.

Ссора между двумя женщинами переросла в драку, в ходе которой были нанесены удары по лицу. 52-летняя женщина попыталась задушить свою соперницу ремнем сумки. Когда 38-летний мужчина попытался вмешаться и урегулировать ситуацию, он якобы был укушен молодой женщиной. Обе женщины сейчас под следствием за причинение телесных повреждений.

В связи с инцидентом комиссия может рассмотреть вопрос об изменении правил в таких ситуациях в общественном транспорте, чтобы обеспечить более безопасную среду. В результате принятые комиссией акты могут включать более строгие штрафы за физические нападения в таких условиях.

Читайте также: