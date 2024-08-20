Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия принимает следующее решение:

51 случай нападения на беженцев и их дома в Бранденбурге.

Постоянно, сообщества беженцев или их поселения переживают нападения. ér crisi, Brandenburg также столкнулся с новыми данными о расистских инцидента.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Частые нападения на беженцев – обыденность.
Частые нападения на беженцев – обыденность.

- 51 случай нападения на беженцев и их дома в Бранденбурге.

Во втором квартале этого года правоохранительные органы Бранденбурга зафиксировали 51 случая преступлений, направленных против беженцев и их убежищ. Это существенное снижение по сравнению с 85 случаями, зарегистрированными в том же временном промежутке в прошлом году.

Эти цифры основаны на запросах, сделанных в Министерство внутренних дел в Потсдаме депутатом ландтага Андреа Йохлиге (Левые). Важно отметить, что количество случаев может еще возрасти из-за позднего сообщения о ходе полицейских расследований.

В период с апреля по июнь большинство преступлений были связаны с пропагандой (20 случаев) и оскорблениями, угрозами, преследованием или клеветой (всего 19 случаев). Кроме того, было зарегистрировано 11 случаев причинения физического вреда. В администрации земли нет данных о преступлениях, направленных против сторонников беженцев в Бранденбурге в течение этого периода.

Большее количество преступлений на почве ненависти

Администрация земли также сообщила о 74 преступлениях с расистским подтекстом во втором квартале, что больше, чем 61 подобный инцидент в том же периоде прошлого года. Последние статистические данные показывают значительный акцент на преступлениях, связанных с пропагандой, с выявлением 51 случая.

Министерство внутренних дел в основном связывает эти правонарушения с крайне правыми идеологиями.

В свете вышесказанного, две следующих фразы могут звучать так:

"В свете роста преступлений на почве ненависти Комиссия в Потсдаме решительно осуждает эти действия и будет рассматривать возможность ужесточения мер по защите беженцев и их убежищ. Соответственно, Комиссия примет следующее решение: усилить наблюдение и сотрудничество с местными властями для предотвращения и активного реагирования на случаи преступлений и высказываний на почве ненависти."

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Старик упал в траншею с путями в Ганновере, был спасён в возрасте 87 лет.
Федеральные земли Германии

Пожилой человек, 86 лет, падает на рельсы и его спасают.

Наблюдатель спас пожилого человека, упавшего вблизи от Ганновера, всего за мгновение до прибытия поезда S-Bahn. Водитель поездаagensily применил тормоза, предотвратив столкновение. Обратите внимание, что пожилой человек был под воздействием, ему было 86 лет.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Остаются нерешенными запросы от коалиции по ситуации с выборами в Саксонии.
Федеральные земли Германии

Немецкое руководство также было просит определить путь вперед для Европейского Союза.

Будущий выбор в parlamentar Sahni обещает напряженное соперничество между ХДС и АдД. Перед выборами эти партии часто меняют свои позиции, но редко фокусируются исключительно на темах, специфических для Сахны.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Профсоюз сотрудников правопорядка в Гессене добивается увеличения поставок электрошокеров для своей...
Федеральные земли Германии

Ассоциация правоохранителей выступает за увеличение доступности электрошоковых пистолетов.

В Гессене цель ГВП — ускорить распространение пульсирующих электрических устройств на расстоянии. Развертывание Тазеров может потенциально снизить потребность в огнестрельном оружии.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Кречмер вновь выступает за сокращение поставок оружия Украине.
Федеральные земли Германии

Кречмер вновь выступает за сокращение поставок оружия Украине.

В опросах convierte набирает лидирующие позиции в Саксонии. В преддверии выборов земель премьер-министр впервые выразил thoughts по поводу поставок вооружения в Украину

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Старик упал в траншею с путями в Ганновере, был спасён в возрасте 87 лет.
Федеральные земли Германии

Пожилой человек, 86 лет, падает на рельсы и его спасают.

Наблюдатель спас пожилого человека, упавшего вблизи от Ганновера, всего за мгновение до прибытия поезда S-Bahn. Водитель поездаagensily применил тормоза, предотвратив столкновение. Обратите внимание, что пожилой человек был под воздействием, ему было 86 лет.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В этом случае, мир сохраняет свою гармонию: Бен Эффлек, рядом с дочерью Вайолет, и Дженнифер Лопес...
Общество

Сильная концентрация на начале учебы дочери Вайолет в колледже

Несмотря на спекуляции о его отношениях с Дженнифер Лопес, Бен Аффлек выбирает полностью сосредоточиться на своей дочери Виолетт, делая ее приоритетом.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Остаются нерешенными запросы от коалиции по ситуации с выборами в Саксонии.
Федеральные земли Германии

Немецкое руководство также было просит определить путь вперед для Европейского Союза.

Будущий выбор в parlamentar Sahni обещает напряженное соперничество между ХДС и АдД. Перед выборами эти партии часто меняют свои позиции, но редко фокусируются исключительно на темах, специфических для Сахны.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно