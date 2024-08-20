- 51 случай нападения на беженцев и их дома в Бранденбурге.

Во втором квартале этого года правоохранительные органы Бранденбурга зафиксировали 51 случая преступлений, направленных против беженцев и их убежищ. Это существенное снижение по сравнению с 85 случаями, зарегистрированными в том же временном промежутке в прошлом году.

Эти цифры основаны на запросах, сделанных в Министерство внутренних дел в Потсдаме депутатом ландтага Андреа Йохлиге (Левые). Важно отметить, что количество случаев может еще возрасти из-за позднего сообщения о ходе полицейских расследований.

В период с апреля по июнь большинство преступлений были связаны с пропагандой (20 случаев) и оскорблениями, угрозами, преследованием или клеветой (всего 19 случаев). Кроме того, было зарегистрировано 11 случаев причинения физического вреда. В администрации земли нет данных о преступлениях, направленных против сторонников беженцев в Бранденбурге в течение этого периода.

Большее количество преступлений на почве ненависти

Администрация земли также сообщила о 74 преступлениях с расистским подтекстом во втором квартале, что больше, чем 61 подобный инцидент в том же периоде прошлого года. Последние статистические данные показывают значительный акцент на преступлениях, связанных с пропагандой, с выявлением 51 случая.

Министерство внутренних дел в основном связывает эти правонарушения с крайне правыми идеологиями.

В свете вышесказанного, две следующих фразы могут звучать так:

"В свете роста преступлений на почве ненависти Комиссия в Потсдаме решительно осуждает эти действия и будет рассматривать возможность ужесточения мер по защите беженцев и их убежищ. Соответственно, Комиссия примет следующее решение: усилить наблюдение и сотрудничество с местными властями для предотвращения и активного реагирования на случаи преступлений и высказываний на почве ненависти."

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