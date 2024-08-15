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50-летний мужчина признался в убийстве жены

50-летнего мужчину обвиняют в убийстве своей жены ножом после того, как она его покинула. Его ждет судебный процесс по обвинению в убийстве в Региональном суде Ольденбурга.

 and  Anthony Ross
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С четверга, 50-летний мужчина находится перед Региональным судом Ольденбурга по обвинению в...
С четверга, 50-летний мужчина находится перед Региональным судом Ольденбурга по обвинению в убийстве.

- 50-летний мужчина признался в убийстве жены

На процессе по убийству 50-летнего мужчины подсудимый признался в убийстве своей 41-летней жены. В заявлении, зачитанном его адвокатом на открытии процесса в Региональном суде в Ольденбурге, он признался, что ударил ее ножом в "трагический момент импульсивности". "Он был в состоянии аффекта и не был в себе", - сказал адвокат. Его клиент сожалеет о содеянном.

Польский мужчина из района Клоппенбург обвиняется в том, что он в ранние утренние часы февраля заколол свою бывшую жену и мать их двоих детей, движимый ревностью и злым умыслом. По версии обвинения, мужчина хотел наказать ее за то, что она его бросила. "Поскольку он больше не мог иметь ее, никто другой не должен был иметь ее", - сказал прокурор.

Подсудимый серьезно ранен в результате ДТП

Мужчина якобы подстерег женщину по новому адресу и ударил ее ножом несколько раз. Женщину нашли на улице с серьезными ранениями, и она later умерла несмотря на реанимационные efforts. После преступления подсудимый якобы сбежал на своей машине. Он попал в аварию на А1 к северу от Вайльдесхаузена и получил серьезные injuries.

Действия подсудимого привели к трагической смерти его жены, как он признался в убийстве. Despite выжив в аварии, подсудимый не раскаялся в своих действиях, так как его обвиняли в убийстве своей бывшей жены.

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