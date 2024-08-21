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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

50 километров неподвижного барьера для борьбы со свиной чумой.

Строительство надежного загона для диких кабанов: в борьбе с африканской чумой свиней возводится прочный загон в южной Гессен

 and  Ann Bradley
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Гессе строит барьер длиной 50 километров, чтобы замедлить распространение африканской чумы свиней.
Гессе строит барьер длиной 50 километров, чтобы замедлить распространение африканской чумы свиней.

- 50 километров неподвижного барьера для борьбы со свиной чумой.

В борьбе против распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Южной Гессен началось строительство 50-километрового барьера, устойчивого к диким кабанам. Строительство, начавшееся в среду от Дибург на севере до государственной границы на юге вдоль федеральной автомагистрали B45, было анонсировано Министерством сельского хозяйства.

"Этот постоянный барьер - еще один значительный шаг в управлении рисками. Наша цель - взять инициативу в свои руки и создать надежную стену против распространения АЧС в другие районы", - заявил министр сельского хозяйства Ингмар Юнг (ХДС).

Строительство займет от двух до трех недель.

Согласно министерству, работы будут проводиться в две смены, с одновременной работой шести строительных бригад. Цель барьера - предотвратить распространение в Оденвальд и соседние земли Баварии и Баден-Вюртемберга.

Новый барьер является реакцией на неоднократные случаи чумы свиней за пределами существующих стратегических заграждений. С начала чумы свиней в середине июня в районе Гросс-Герау зоны защиты были последовательно расширены. В настоящее время большие части Южной Гессен, а также Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг поражены.

Барьер устойчивый к диким кабанам строится в регионе Южной Гессен, конкретно между Дибургом и государственной границей на федеральной автомагистрали B45. Чтобы эффективно содержать распространение АЧС, новый барьер должен действовать как защитный щит для Оденвальда и соседних земель, таких как Бавария и Баден-Вюртемберг.

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