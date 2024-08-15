5 удивительных мифов о употреблении наркотиков в колледже

Молодые взрослые в возрасте от 18 до 25 лет составляют 11,1% от более чем 7,7 миллиона ежегодных посещений отделения неотложной помощи, связанных с наркотиками в Соединенных Штатах, и имеют самый высокий уровень посещений отделения неотложной помощи, связанных с каннабисом, согласно отчету за 2023 год от Администрации по борьбе со злоупотреблением наркотиками и mentaleльным здоровьем (SAMHSA).

Я врач общей практики и эксперт по здоровью колледжей, и родители часто обращаются ко мне за помощью, чтобы понять, что делать, когда их ребенок находится в кризисе, что дает мне третье название: опровергатель медицинских мифов.

Прежде чем отправить своих подростков в колледж, стоит изучить мифы и реальность употребления наркотиков в колледже, чтобы получить более четкое представление о том, что родители могут сделать, чтобы сохранить своих молодых взрослых детей в безопасности в этом новом культурном климате.

Вот некоторые из самых опасных мифов, которые я слышу, и мои советы по борьбе с ними.

Миф № 1: Мне не нужно говорить со своими детьми о наркотиках, потому что они "хорошие" дети.

Ложь. Родителям трудно поверить, что их умные, успешные, законопослушные подростки вдруг начнут употреблять наркотики. Они не могут представить, почему их ответственный ребенок trusts странного человека, предлагающего ему таблетки или марихуану.

По моему опыту, даже если ваши дети отличники, скауты-орлы или волонтеры года в школе, они все равно могут попробовать наркотики. Вот почему вы можете получить звонок о том, что они переживают передозировку, галлюцинации, паранойю, депрессию или ДТП, связанное с наркотиками или алкоголем.

Миф № 2: Мой ребенок знает, как держаться подальше от сомнительных наркодилеров.

Ложь. Большинство наркодилеров в колледже не выглядят так, как вы себе представляете опасных преступников. На самом деле, они выглядят как типичные студенты, потому что часто таковыми и являются. Так что забудьте об образе обмена героином в темном переулке и представьте вместо этого обеспокоенного друга в общежитии.

Вот как это может начаться. Допустим, ваш ребенок несколько дней не спал, потому что готовился к экзамену по химии. Друг может предложить ему таблетки, чтобы он немного отдохнул и сдал экзамен завтра.

А что, если он не может оставаться бодрым, но должен закончить этот термопaper, который должен быть сдан завтра утром? Он может попробовать "стимулятор" друга - часто препарат от СДВГ, доступный по рецепту.

Его социальная тревога вызывает почти паническую атаку перед тем, как он отправится на вечеринку? Он может попробовать марихуановую конфету, чтобы почувствовать себя хорошо. (Тетрагидроканнабинол, или ТГК, является основным психоактивным веществом в каннабисе.)

Может ли что-то быть более безобидным, чем фигурка из желе? Кроме того, что эти съедобные продукты, содержащие ТГК, специально упакованы в детские, яркие графические образы, они выглядят как детские желе, брауни, шоколадные бары, чипсы и многое другое.

Эти съедобные продукты, содержащие ТГК, обходят "плохие" вещи, о которых мы предупреждали наших детей, такие как курение, вдыхание или прием таблеток. Даже дети, которые никогда не зажгут сигарету или косяк, могут быть соблазнены попробовать кусочек конфеты.

Миф № 3: Мы экспериментировали с марихуаной в студенческие годы и остались в порядке, так что и наши дети тоже.

Возможно, ложь. Использование каннабиса больше не является экспериментом. Использование каннабиса стало очень распространенным на campus колледжей, независимо от того, легально ли это в штате вашего ребенка или нет. Согласно исследованию 2023 года, более 26% студентов использовали каннабис на campus колледжа в Техасе, где рекреационное использование каннабиса по-прежнему является незаконным.

Кроме того, сегодняшняя марихуана сильнее, чем та, которую вы, возможно, использовали. Концентрация ТГК выросла с менее 1,5% в 1980-х годах до 3,96% в 1995 году до среднего 16,14% в 2022 году, как отмечает Национальный институт по злоупотреблению наркотиками на основе образцов каннабиса, изъятых Управлением по борьбе с наркотиками США.

Сегодняшняя марихуана действительно является зависимой для по крайней мере одного из шести подростков и одного из десяти взрослых, согласно SAMHSA. В то время как общие шансы на вашей стороне, нет способа предсказать, будете ли вы одним из 16,7% подростков или 10% взрослых, которые становятся зависимыми.

Миф № 4: Только заядлые тусовщики используют наркотики в колледже.

Ложь. Вне культуры наркотиков для вечеринок я вижу больше студентов, которые занимаются самолечением. Студенты ищут способ либо оставаться бодрыми и сосредоточенными, либо успокаивать свой мозг, чтобы учиться, спать и общаться более эффективно. Они не ищут кайфа - они пытаются достичь нормальной функции.

Между тем, хотя почти все знают о кризисе с фентанилом, немногие студенты колледжей видят значительный риск в принятии или покупке того, что они считают рецептурной таблеткой ксанакса или аддерала. Наркодилеры, скорее всего, воспринимают минимальный риск, потому что они часто продают продукты, которые они сами используют.

Миф № 5: Мой ребенок не является наркодилером.

Возможно, это неправда. Меня поражает, что многие студенты, продающие наркотики, не считают себя наркодилерами. Обычно они шокированы и обижены, когда я использую эти слова и говорю о серьезных правовых последствиях продажи рецептурных лекарств. Явно есть разрыв в их мышлении между их действиями и людьми, продающими нерецептурные запрещенные наркотики.

Некоторые студенты продают часть своих собственных правильно назначенных стимуляторов ADHD или других лекарств, и эти таблетки часто делятся или перепродаются. Эта практика, вероятно, способствует заблуждению, что другие таблетки, предлагаемые сверстниками, также являются безопасными, законно произведенными и назначенными таблетками.

Факт: Родители могут подготовить своих детей к реальности наркотиков и студенческой жизни.

Правда. Во-первых, убедитесь, что вы добавили спрей Налоксон, опiopiodный антагонист, который может немедленно обратить вспять передозировку фентанилом, в аптечку первой помощи вашего студента. Налоксон доступен без рецепта, но вам, скорее всего, придется попросить его у фармацевта, так как большинство магазинов хранят его «за прилавком», чтобы предотвратить кражу товара, который стоит примерно 44 доллара за два единицы.

Объясните подростку инструкции по использованию Налоксона, но он прост: это одноразовая доза, которую нужно распылить одним впрыском в нос жертве, лежащей на спине. Если жертва, испытывающая трудности с дыханием или без сознания, не имеет в своем организме фентанила или другого опиоида, Налоксон не причинит ей вреда. Убедитесь, что ваш подросток знает, что всегда нужно звонить в 911 и оставаться с жертвой, если он использует Налоксон; может потребоваться вторая доза.

Во-вторых, активно поощряйте студента обратиться за медицинской помощью, если он жалуется на невозможность сосредоточиться или сконцентрироваться на учебе, если он не может спать или испытывает панику из-за социальной или экзаменационной тревоги. Консультации и легитимно назначенные лекарства могут так много сделать для решения этих проблем, и это большая часть того, чем занимаются службы здравоохранения колледжа.

Уверите их, что не нужно ждать, пока они достигнут кризисного уровня, чтобы обратиться за помощью, будь то физическое заболевание, травма, стресс, тревога или депрессия. Особенно в случае с психическим здоровьем студенты будут пытаться все, чтобы помочь себе и себе лечиться, и именно так многие «хорошие дети» в конечном итоге начинают употреблять наркотики.

После того, как вы узнали о высокой частоте посещений отделения неотложной помощи, связанных с наркотиками, среди молодых взрослых и о распространенных мифах, окружающих употребление наркотиков в колледже, важно развеять эти заблуждения. Например, многие родители верят, что их «хорошие» дети не будут экспериментировать с наркотиками, но это миф, что они иммунны к таким поведениям. Кроме того, торговцы наркотиками в колледже часто не соответствуют стереотипу и могут даже казаться дружелюбными одноклассниками. Родители должны понимать, что даже ответственные студенты могут попробовать наркотики из-за различных давлений, таких как академический стресс или социальная тревога.

С ростом распространенности употребления каннабиса среди студентов колледжей и большей силой сегодняшней марихуаны по сравнению с предыдущими поколениями важно информировать молодых взрослых о рисках и потенциальной зависимости, связанной с марихуаной. Хотя некоторые люди могут использовать каннабис в колледже без проблем, это не значит, что каждый студент будет иметь тот же результат, так как сегодняшняя марихуана значительно сильнее и может быть привычной для некоторых людей.

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