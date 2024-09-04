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ПанорамаНовостиМеждународный олимпийский комитет

5 сентября, что произошло?

По дню изо дня происходят события, истории, дни рождения или отъезды, которые требуют признания.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Ежедневные записи содержат резюме значимых событий, забавных историй, поздравлений с днем рождения...
Ежедневные записи содержат резюме значимых событий, забавных историй, поздравлений с днем рождения или объявлений о кончине, связанных с этой конкретной датой.

- 5 сентября, что произошло?

Сейчас: Календарь на 5 сентября 2024 года

Именины

Мария Терезия, Розвита

Исторические события

2023 - Генри "Энрике" Тарио, бывший глава крайне правой организации "Праведные парни", получил 22 года тюрьмы за участие в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года.

1994 - Международный олимпийский комитет (МОК) ввел кодекс допинга, требуя единых методов предотвращения допинга во всех олимпийских видах спорта.

1974 - Немецкое телешоу "Der Große Preis" с Уимом Тхолке дебютировало на ZDF. За 232 эпизода, показанных до 1993 года, было собрано более 3 миллиардов марок (1,5 миллиарда евро) для благотворительной организации "Aktion Sorgenkind". Талисманами шоу были мультперсонажи Лориота, Вум и Венделин.

1929 - Французский министр иностранных дел Аристид Бриан предложил создание "Объединенных Штатов Европы" на ассамблее Лиги Наций в Женеве.

1869 - Немецкий архитектор Эдуард Ридель начал строительство замка Нойшванштайн. Патрон, король Людвиг II Баварии, отсутствовал.

Дни рождения

1964 - Йёрг Шёненборн (60), известный немецкий журналист ("Presseclub", директор программы WDR с 2019 года)

1959 - Франк Ширмахер, видный немецкий журналист и общественный деятель, соредактор "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 1994-2014, книга: "Заговор о бессмертии", умер в 2014 году

1939 - Джордж Лезенби (85), австралийский актер ( Джеймс Бонд в "На службе Ее Величества")

1774 - Каспар Давид Фридрих, известный немецкий художник ("Странник над морем тумана", "Монах у моря"), умер в 1840 году

Смерти

1997 - Мать Тереза, индийская монахиня албанского происхождения, канонизированная в 2016 году, лауреат Нобелевской премии мира в 1979 году, основавшая католический орден "Миссионерки милосердия" в Калькутте в 1950 году, родилась в 1910 году

Международный олимпийский комитет (МОК) ввел кодекс допинга в 1994 году, требуя единых методов предотвращения допинга во всех олимпийских видах спорта. В 2024 году многие спортсмены будут стремиться квалифицироваться на Олимпийские игры под надзором Международного олимпийского комитета.

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