- 45-летний мужчина погиб во время лесохозяйственных работ в Верхней Баварии.

Мужчина трагически погиб, выполняя свою работу в лесах Химминг, расположенных в районе Тратенштайн. Preliminary investigation suggests that 45-летний мужчина потерял контроль над своей рабочей техникой, мини-погрузчиком с передним расположением навесного оборудования, и перевернулся. Он получил серьезные травмы, когда был сбит техникой, от которых скончался на месте.

Родственники мужчины, которые посещали лес earlier в тот же день, обеспокоились, когда он не появился, и нашли его без сознания. Они позвонили в службу спасения, и спасатели подтвердили его смерть.

По словам полиции, это, похоже, трагический производственный инцидент. Нет признаков внешнего вмешательства или участия других лиц. Мини-погрузчик был изъят для дальнейшего расследования. Расследование продолжается.

Классификация полицией инцидента как "производственный инцидент" подчеркивает трагический характер происшествия. Более строгие меры безопасности могли бы потенциально предотвратить подобные производственные травмы в будущем.

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