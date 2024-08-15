- 429 новых избирателей в Гамбурге

С вступлением в должность 429 новых учительских стажеров Гамбург впервые достиг своей новой максимальной емкости обучения, которая составляет в общей сложности 1350 будущих педагогов. "Вместе с стажерами (...) с августа 2023 и февраля 2024 годов у нас больше стажеров, чем когда-либо прежде, и мы тем самым достигли нашей цели", - сказал сенатор образования Ксения Бекерис (СПД) на приеме Сената для будущих педагогов в ратуше. Чтобы справиться с нехваткой учителей, количество мест для 18-месячной подготовки было поэтапно увеличено с 855 в 2019 году до нынешних 1350.

"У нас было (...) в два раза больше заявок, чем мест на самом деле", - сказала Бекерис. Чтобы сохранить привлекательность профессии учителя - Гамбургу требуется около 900 новых педагогов в год - стипендии стажеров будут увеличены на 100 евро в ноябре и еще на 5,5 процента до 1767,17 евро в феврале 2025 года. В дальнейшем все новые учителя - независимо от того, преподают ли они в гимназиях или начальных школах - будут получать хотя бы оклад А13, что означает зарплату около 4700 евро brutto, согласно таблице.

По данным управления образования, в 2011 году, когда СПД взяла власть, в Гамбурге было около 13 000 педагогов и воспитателей, отвечающих за более чем 161 000 учащихся. С тех пор количество учащихся в Гамбурге увеличилось до более 200 000, а количество педагогов и воспитателей возросло до почти 18 000.

Средний возраст новых педагогов составляет 30,6 лет, самый старший - 59 лет, самый младший - 23 года. Доля мужчин составляет 29,3 процента. Большинство мужчин тяготеют к профессиональным школам и гимназиям, где доля мужчин-стажеров составляет 46,3 и 37,5 процента соответственно. Мало мужчин хотят стать учителями начальной школы, где доля женщин составляет 86,4 процента.

Новые учительские стажеры принесли клятву, клянясь соблюдать принципы образования. Это увеличение числа стажеров является результатом приверженности СПД решению проблемы нехватки учителей, что подтверждается значительным увеличением мест для обучения с 2019 года.

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