Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКлятва

429 новых избирателей в Гамбурге

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Гамбург впервые достиг максимальной емкости обучения учителей, обучив 1350 студенческих педагогов....
Гамбург впервые достиг максимальной емкости обучения учителей, обучив 1350 студенческих педагогов. Сенатор Бекерс alem{XI 429 новых вчера - исследования conductors- Retrieved в ратуше.

- 429 новых избирателей в Гамбурге

С вступлением в должность 429 новых учительских стажеров Гамбург впервые достиг своей новой максимальной емкости обучения, которая составляет в общей сложности 1350 будущих педагогов. "Вместе с стажерами (...) с августа 2023 и февраля 2024 годов у нас больше стажеров, чем когда-либо прежде, и мы тем самым достигли нашей цели", - сказал сенатор образования Ксения Бекерис (СПД) на приеме Сената для будущих педагогов в ратуше. Чтобы справиться с нехваткой учителей, количество мест для 18-месячной подготовки было поэтапно увеличено с 855 в 2019 году до нынешних 1350.

"У нас было (...) в два раза больше заявок, чем мест на самом деле", - сказала Бекерис. Чтобы сохранить привлекательность профессии учителя - Гамбургу требуется около 900 новых педагогов в год - стипендии стажеров будут увеличены на 100 евро в ноябре и еще на 5,5 процента до 1767,17 евро в феврале 2025 года. В дальнейшем все новые учителя - независимо от того, преподают ли они в гимназиях или начальных школах - будут получать хотя бы оклад А13, что означает зарплату около 4700 евро brutto, согласно таблице.

По данным управления образования, в 2011 году, когда СПД взяла власть, в Гамбурге было около 13 000 педагогов и воспитателей, отвечающих за более чем 161 000 учащихся. С тех пор количество учащихся в Гамбурге увеличилось до более 200 000, а количество педагогов и воспитателей возросло до почти 18 000.

Средний возраст новых педагогов составляет 30,6 лет, самый старший - 59 лет, самый младший - 23 года. Доля мужчин составляет 29,3 процента. Большинство мужчин тяготеют к профессиональным школам и гимназиям, где доля мужчин-стажеров составляет 46,3 и 37,5 процента соответственно. Мало мужчин хотят стать учителями начальной школы, где доля женщин составляет 86,4 процента.

Новые учительские стажеры принесли клятву, клянясь соблюдать принципы образования. Это увеличение числа стажеров является результатом приверженности СПД решению проблемы нехватки учителей, что подтверждается значительным увеличением мест для обучения с 2019 года.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бьёрн Хёкке (АфД, спереди) и Марио Фойгт (ХДС) снова сталкиваются словесно на телевидении. Поводом...
Федеральные земли Германии

Горячая дискуссия по телевидению: Хоке и Войгт спорят по поводу миграции

Наtał проходив сunning дебатах среди претендентов на государственные выборы в Тюрингии: Марио Войт (ХДС) и Йёрн Хёкке (АфД) неоднократно вступают в словесные перепалки.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После бронзы Олимпиады, Полайн Грабош и Леа Софие Фрайдрих завоевали еще одну медаль.
Федеральные земли Германии

Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров

- Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров Олимпийские бронзовые медалистки Паулина Грабош и Леа Софие Фридрих, а также Клара Шнайдер (все — Трек-команда Бранденбург) убедительно выиграли золотую медаль в командном спринте на немецких чемпионатах по трековому велоспорту в Берлине на Velodrom перед своим отпуском. Эмма Хинце, входившая в

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно