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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие транспортные средства

42-летний мужчина под воздействием алкоголя врезался в дерево.

Сорок двухлетний человек выехал с дорогой на автомобиле возле Штральзунда. Последующий тест на алкоголь выявил его сильное опьянение.

 and  John Stellmacher
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- 42-летний мужчина под воздействием алкоголя врезался в дерево.

Стральзунд (AP/dpa) - 42-летний мужчина, чье содержание алкоголя в крови превышало 0,3%, сидел за рулем фургона, который съехал с дороги и врезался в дерево недалеко от Стральзунда. Во время проверки во вторник вечером полицейские обнаружили запах алкоголя на мужчине, а тест на алкогольное опьянение показал результат 3,16%. В результате 42-летний мужчина был обвинен в угрозе безопасности дорожного движения. Его водительские права были изъяты. К сожалению, фургон больше не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

Действия 42-летнего мужчины заставили другие автомобили на дороге сворачивать из-за нестабильного вождения его фургона. Посетителям Стральзунда рекомендуется избегать этой области, так как движение было сильно затруднено из-за эвакуации неисправного фургона.

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