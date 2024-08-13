- 36 студентов получили стипендию на учебу за рубежом

36 учащихся из Саксонии могут рассчитывать на стипендию для четырехнедельной школьной поездки за рубеж. Образовательное путешествие начнется в конце сентября, как объявило Министерство образования Саксонии. Странами назначения станут Франция, Великобритания, Италия, Мальта, Чехия, Испания и США. В этих странах 27 девушек и 9 boys будут жить в семьях, испытывать повседневную жизнь и посещать школу. На эти цели выделено около 100 000 евро.

"Школьная поездка за рубеж укрепляет личность и независимость наших молодых людей", - сказал министр образования Саксонии Кристиан Пиварц (ХДС). Кроме языкового прогресса, цель также состоит в расширении горизонтов. "Образование через границы соединяет, способствует толерантности и расширяет собственные горизонты". В этом году на стипендию подали заявку около 200 учащихся.

Возможность стипендии направлена на предоставление разнообразного образовательного опыта, стимулирующего tanto языковой рост, как и расширение горизонтов. Такая форма образования, как "образование через границы", является важным инструментом для воспитания толерантности и расширения собственного кругозора.

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