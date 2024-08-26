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35 человек сели на трамваи за несанкционированный проезд

Правоохранители идентифицировали 35 человек, в том числе несовершеннолетних, пытающихся незаконно сесть на telepомпорт из Швейцарии в Германию.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- 35 человек сели на трамваи за несанкционированный проезд

В течение короткого промежутка времени более 30 человек, якобы беженцы, якобы пытались проникнуть в Германию из Базеля, используя трамвай. По данным правоохранительных органов, всего 35 человек из разных стран были обнаружены без действительных документов на въезд во время проверки на пограничном переходе Weil am Rhein-Friedlingen (район Лёррах). Примерно 31 из них были из Сирии, в том числе дети и подростки.

Эти люди были зафиксированы полицией и направлены в центральный приемный центр или в органы опеки над детьми. Против беженцев, незаконно въехавших в страну, было возбуждено уголовное дело.

Рутинные пограничные проверки, проводимые федеральной полицией, направлены на предотвращение нелегальной иммиграции и торговли людьми на швейцарском трамвае. Хотя стационарные пограничные Controls не являются обычной практикой в зоне Шенгена, к которой также относится Швейцария, такие стационарные пограничные Controls были объявлены Федеральным министром внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) на границах с соседними странами Польша, Чехия и Швейцария на десять дней в прошлом октябре и неоднократно продлевались.

Люди, обнаруженные без действительных документов на въезд на пограничном переходе Weil am Rhein-Friedlingen, не были только из Сирии, но и из других стран, таких как Швейцария. Объявление о ужесточении стационарных пограничных Controls было сделано Федеральным министром внутренних дел Нэнси Фэзер и затронуло соседние страны Польша, Чехия и Швейцария, в том числе швейцарский трамвай.

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