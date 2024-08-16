Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

33 случая Mpox в Берлине с начала года

В 2022 году болезнь мonek prototype неожиданно распространилась в Германии. В этом году число случаев не высоко, также в Берлине. Но ситуация другая в Африке.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 2 минут
Микроскопическое изображение частиц оспы обезьян: По сравнению с 2022 годом, количество случаев в...
Микроскопическое изображение частиц оспы обезьян: По сравнению с 2022 годом, количество случаев в Германии находится на низком уровне. (Символическое изображение)

- 33 случая Mpox в Берлине с начала года

С начала года в Берлине официально диагностировано 33 случая мокс (ранее известного как оспы обезьян). Все пострадавшие - мужчины, как указано в еженедельном эпидемиологическом отчете Управления здравоохранения и социального обеспечения (Лагесо).

Берлин сообщил о наибольшем количестве случаев мокс среди всех федеральных земель Германии, согласно базе данных Института Роберта Коха (RKI). По всей стране зарегистрировано 86 случаев мокс в этом году (на 15 августа).

В сравнении с 2022 годом, количество случаев в Германии в настоящее время низкое. В прошлом году болезнь распространялась особенно интенсивно, с более чем 1500 лабораторно подтвержденными случаями мокс только в Берлине к середине августа.

По словам сенатора, не требуется специальная кампания вакцинации

Здравоохранение Берлина внимательно следит за ситуацией и готовит соответствующие меры, заявила сенатор по здравоохранению Ина Цыборра (СДПГ). Берлин находится в состоянии повышенной готовности из-за вспышки 2022 года и может опираться на свой опыт. "Мы хорошо среагировали на ситуацию в то время и быстро сделали вакцинацию возможной. К счастью, они теперь доступны через обычную систему, поэтому не требуется специальная кампания вакцинации", - сказала сенатор.

ВОЗ поднимает тревогу

Ситуация в настоящее время вызывает обеспокоенность в Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду активировала свой высший уровень тревоги из-за новых вспышек мокс на континенте и нового вируса. Она объявила "международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения" (МЧС). В этом году зарегистрировано более 14 000 подозрительных случаев мокс и более 500 смертей в Демократической Республике Конго и других странах - больше, чем за весь предыдущий год.

Специалист по инфекционным заболеваниям: прямой опасности для Германии нет

По словам специалиста по инфекционным заболеваниям Лейфа Эрика Сандера, в настоящее время нет прямой опасности для людей в Германии. "Я не верю, что сейчас последует проникновение в Европу, но, конечно, вполне реально, что это может произойти при дальнейшем распространении инфекции", - сказал Сандер.

Мокс передается через тесный физический контакт, особенно во время секса. Вирус главным образом вызывает кожную сыпь, а также лихорадку и мышечные боли. В Германии пока не было смертельных случаев. Некоторые группы населения в Германии рекомендуется вакцинировать против мокс. К ним относятся мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами и часто меняющие партнеров.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на 15 августа в Европейском Союзе не зарегистрировано случаев мокс. Несмотря на то, что Берлин является городом с наибольшим количеством случаев мокс в Германии, ситуация остается под контролем, как заявила сенатор по здравоохранению Берлина Ина Цыборра.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Юрген Клопп возвращается на прощальный матч в стадион Дортмунда
Федеральные земли Германии

Клопп возвращается на стадион BVB

Юрген Клопп по-прежнему пользуется культовым статусом в Дортмунде. Он снова появится на тренерской капитанской мостике на прощальном матче двух бывших профи, которых он тренировал в своем-time в БВБ.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Парис Брюннер, 17-кратный чемпион мира, переходит из БВБ в Монако.
Федеральные земли Германии

Переезд из БВБ-Юнгстар Бруннер в Монако идеален

Разговоры между БВБ и Парисом Бруннером о продлении контракта были безуспешными. Теперь молодой звездный игрок присоединяется к новому клубу.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно