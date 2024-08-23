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33 погибших в Баварских Альпах.

Министр внутренних дел Геррманн подчеркивает, что изменение климата усиливает опасности в баварских Альпах, и цифры говорят сами за себя.

 and  Elizabeth Wells
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- 33 погибших в Баварских Альпах.

В прекрасных Баварских Альпах, в этом году трагически погибли 33 человека, и к сожалению, основной туристический сезон еще не начался, как отметил министр внутренних дел и спорта Баварии Юрген Шмидтбауэр (ХСС) во время учений в гостевом доме на горе Хохек близ Оберaudorf.

В соответствующий период прошлого года ушли из жизни 21 человек. За весь 2023 год эта цифра составила 41.

Этой зимой опасной зоной в горнолыжном спорте и альпинизме является район Цугшпице, где уже погибли шесть человек.

Снег, сохраняющийся до летнего сезона

По словам министра Шмидтбауэра, изменение климата усугубляет опасности в горах. "Разрушение вечной мерзлоты может вызывать более частые камнепады, которые могут повредить или даже сделать непроходимыми тропы", - сказал он. "Кроме того, необычно высокое количество осадков на высокогорье в прошлом году привело к тому, что снег сохраняется до летнего сезона, что увеличивает риск несчастных случаев". Министр Шмидтбауэр посоветовал любителям гор: "Тщательно планируйте свою горную экспедицию, избегайте ненужных рисков и проявляйте уважение к своим товарищам по восхождениям".

По словам главы комитета по альпийской безопасности Клаус Штёттнер, физическая подготовка играет важную роль в безопасности в горах. "Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной несчастных случаев в Баварских и Австрийских Альпах, как показывают статистические данные", - заявил он.

Комиссия выразила обеспокоенность растущим числом несчастных случаев в Баварских Альпах, в результате которых погибло 41 человек. Вслед за замечаниями министра Шмидтбауэра комиссия также изучает роль изменения климата в усугублении опасностей в горах.

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