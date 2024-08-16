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Федеральные земли ГерманииНовостиНаследие

30 млн. в MV по налогу на наследство и дарения

Даже с учетом налоговых льгот государство извлекает выгоду из наследства. Часто это случается, когда наследники не связаны с умершим.

 and  Ann Bradley
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- 30 млн. в MV по налогу на наследство и дарения

Большие наследства остаются исключением в Мекленбурге-Передней Померании. Статистическое управление сообщило, что в 2023 году только 19 случаев были связаны с уплатой налогов, так как наследники получили наследство стоимостью 500 000 евро или больше. Для супругов этот порог является налогооблагаемым, а для детей он составляет 400 000 евро.

Хотя было мало наследств более полумиллиона евро, они составили почти четверть собранных налогов на наследство. Большинство налогов поступило от наследств менее 50 000 евро, которые получили непрямые родственники умершего.

В 2023 году 1 016 человек в Мекленбурге-Передней Померании получили в качестве наследства около 84 миллионов евро, на которые было взыскано налогов на сумму 18 миллионов евро. Подарки на сумму 59 миллионов евро получили 263 человека, что обошлось в 12 миллионов евро налогов. По сравнению с предыдущим годом tanto число наследников, как и налогооблагаемое наследство, увеличились.

Несмотря на редкость больших наследств, налоги, собранные с этих случаев, существенно повлияли на общий доход. Стоит отметить, что большинство налогов было собрано с наследств менее 50 000 евро, которые не были получены родственниками умершего.

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