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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспортное средство

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
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В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.

- 29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

29-летний водитель встретил свою трагическую кончину в результате смертельного ДТП на уединенной проселочной дороге в районе Эхштатта. По данным правоохранительных органов, он направлялся из Веттштеттена в Шелльдорф днем. В лесистой местности он необъяснимым образом съехал вправо, пытаясь преодолеть левый поворот, и врезался лоб в лоб в дерево. Его доставили в клинику Ингольштадта с тяжелыми ранениями, но, к сожалению, он скончался от полученных травм. Причина его выезда с дороги в Штаммаме осталась неясной. Место происшествия было заблокировано в течение примерно трех часов.

Водитель управлял своим автомобилем на проселочной дороге, когда произошло трагическое ДТП. После аварии службы экстренной помощи убрали поврежденный автомобиль с дороги.

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