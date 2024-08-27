- 29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

29-летний водитель встретил свою трагическую кончину в результате смертельного ДТП на уединенной проселочной дороге в районе Эхштатта. По данным правоохранительных органов, он направлялся из Веттштеттена в Шелльдорф днем. В лесистой местности он необъяснимым образом съехал вправо, пытаясь преодолеть левый поворот, и врезался лоб в лоб в дерево. Его доставили в клинику Ингольштадта с тяжелыми ранениями, но, к сожалению, он скончался от полученных травм. Причина его выезда с дороги в Штаммаме осталась неясной. Место происшествия было заблокировано в течение примерно трех часов.

Водитель управлял своим автомобилем на проселочной дороге, когда произошло трагическое ДТП. После аварии службы экстренной помощи убрали поврежденный автомобиль с дороги.

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