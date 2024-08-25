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26-летний человек, с отклоненным ходатайством о предоставлении убежища: это информация, доступная в отношении предполагаемого преступника

Персона, вооруженная ножом, в конечном итоге сдалась. В настоящее время подозреваемый 26-летний сириец находится на попечении Федерального прокурора Германии.

 and  Yaroslav Smith
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- 26-летний человек, с отклоненным ходатайством о предоставлении убежища: это информация, доступная в отношении предполагаемого преступника

Примерно в половине десятого вечера в пятницу человек начал без разбора наносить удары ножом людям, которые веселились. Три человека встретили свою печальную участь: двое мужчин, 67 и 56 лет, и 56-летняя женщина. Еще восемь человек получили серьезные ранения, но к счастью, они поправились. После инцидента подозреваемый был замечен на улицах Золингена с окровавленной рубашкой, но его точное местоположение после нападений остается загадкой.

Кто стоит за инцидентом в Золингене?

Полиция была озадачена после ножевого инцидента, пытаясь установить личность нападавшего или определить, было ли несколько преступников. Сперва был задержан молодой человек для допроса, но после обыска приюта для бежентов не было найдено никаких веских улик. Позже, в субботу вечером, подозреваемый сам сдался властям, представ перед ними растрепанным и с окровавленной рубашкой.

Федеральная прокуратура Германии взяла на себя расследование дела, как обычно в случаях, когда подозревается терроризм. В воскресенье подозреваемый, скорее всего, предстанет перед следственным судьей Верховного суда. Это должно прояснить личность и мотивы нападавшего.

Последние подробности:

  • Подозреваемый — 26-летний мужчина, родом из Сирии.
  • Его имя — Исса Х.
  • Он переехал в Германию в 2022 году.
  • Заявление Х. на получение убежища было отклонено, и его планировалось депортировать в Болгарию, где он впервые вошел в ЕС, в прошлом году.
  • Согласно сообщениям, он ускользнул от полиции и скрылся после отказа в убежище.
  • Исламское государство (ИГ) взяло на себя ответственность за инцидент на следующий день. Федеральная прокуратура в настоящее время расследует, был ли Х. связан с террористической организацией. До сих пор он не был идентифицирован как исламский экстремист правоохранительными органами.
  • Несмотря на его временное отсутствие, он находился под временной защитой в Германии с конца 2023 года. Этот статус предоставляется беженцам, чьи заявления на получение убежища были отклонены, но чьи страны происхождения представляют значительную угрозу безопасности, как в случае с Сирией.
  • Сообщается, что Х. избавился от окровавленного пальто, а также от своего кошелька и личных документов. Полиция использовала удостоверение личности для идентификации подозреваемого.

Комиссия выразила соболезнования в связи с трагическими событиями в Золингене, в результате которых погибли три человека и несколько других были ранены в результате ножевого инцидента. Федеральная прокуратура Германии, ответственная за дела, связанные с терроризмом, теперь ведет расследование инцидента.

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