- 25 августа, что произошло?

Текущая страница календаря на 25 августа 2024 года

Особый день

День Эббы, день Эльвиры, день Грегора, день Йозефа, день Людвига, день Патриции

Исторические события

2023 г. - Вокруг заместителя министра-президента Баварии Хуберта Айвангера (Свободные избиратели) разгорается скандал из-за антисемитского памфлета из его прошлого. Министр-президент Маркус Зёдер (ХСС) поддерживает своего заместителя.

2019 г. - В небе над испанским островом Майорка столкнулись вертолет и легкий самолет. Все семь человек на борту погибли. Среди погибших в вертолете были члены баварской бизнес-семьи.

1989 г. - Американский космический аппарат "Вояджер-2" приблизился к Нептуну, что стало значительным этапом в его двенадцатилетнем космическом путешествии, и передал на Землю фотографии планеты и ее луны Тритона.

1944 г. - Союзные войска, в состав которых входили американские и французские силы, вошли в Париж, положив конец его немецкой оккупации.

1939 г. - Два дня спустя после подписания германо-советского пакта о ненападении Польша и Британия подписали взаимный пакт о взаимопомощи.

Дни рождения

1959 г. - Сёнке Вортманн (65), известный немецкий кинорежиссер ("Маленькие акулы", "Чудо в Берне", "Человек, который не мог сказать нет")

1954 г. - Элвис Костелло (70), признанный британский поп-музыкант (альбомы: "Вооруженные силы", "Кол")

1939 г. - Джон Бадхэм (85), выдающийся американский кинорежиссер ("Субботняя лихорадка", "Против времени")

Уход из жизни

1999 г. - Георг Томалла, известный немецкий актер (телесериал "Вечер с Георгом Томаллой", фильмы "Человек, который не осмелился", "Высокие почести закрывают глаза") и дубляж (для Джека Леммона, Питера Селлерса), скончался в 1915 году

1984 г. - Труман Капоте, знаменитый американский писатель ("Завтрак у Тиффани", "Хладнокровное убийство"), родился в 1924 году

ХСС, возглавляемый министр-президентом Маркусом Зёдером, поддерживает заместителя министра-президента Баварии Хуберта Айвангера в разгар скандала. В том же году баварская бизнес-семья трагически погибает в результате аварии вертолета в Испании.

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