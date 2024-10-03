23XI Racing Майкла Джордана, в сотрудничестве с Front Row Motorsports, инициируют антимонопольный иск против NASCAR и его лидера.

"Команда 23XI Racing, в партнерстве с трехкратным победителем Daytona 500 Денни Хэмлином и Front Row Motorsports, обвиняет NASCAR в использовании антиконкурентных тактик для подавления честной игры в спорте.

"Мы едины в любви к гонкам и адреналиновому драйву соревнований. За пределами трека мы все верим, что преобразование необходимо для спорта, который мы обожаем.

"Объединившись, мы подали этот антимонопольный иск, чтобы гарантировать процветание гонок и их превращение в более конкурентный и справедливый спорт, выгодный командам, водителям, спонсорам и, что наиболее важно, фанатам", - говорится в совместном заявлении 23XI Racing и Front Row Motorsports.

"Ни в одном другом основном профессиональном спорте в Северной Америке управление не находится в руках одной семьи, обогащающей себя такими неограниченными монопольными практиками", - утверждает заявление далее.

В федеральном антимонопольном иске, поданном в среду и полученном CNN, команды заявили: "Семья Франс и NASCAR - монопольные задиры. И задиры будут продолжать злоупотреблять своей властью, пока их жертвы не встанут и не откажутся быть жертвами".

CNN связался с NASCAR за комментарием.

Джордан хочет справедливой системы для всех команд и среду, в которой у всех есть шанс на успех.

"Я страстно люблю спорт гонок и энтузиазм наших фанатов, но нынешнее управление NASCAR несправедливо по отношению к командам, водителям, спонсорам и фанатам", - заявил пятикратный MVP НБА в своем заявлении. "Этот шаг демонстрирует мою решимость создать конкурентный рынок, где все побеждают".

Боб Дженкинс, владелец Front Row Motorsports, выразил похожие чувства.

"Я был неотъемлемой частью сообщества гонок в течение двух десятилетий и не мог быть более гордым нашей командой Front Row Motorsports и нашими достижениями. Но пришло время для перемен", - сказал Дженкинс.

"Нам нужна более конкурентная и справедливая система, в которой команды, водители и спонсоры могут получать компенсацию за наши коллективные инвестиции, создавая долговременную рыночную стоимость, как это делают другие успешные профессиональные спортивные лиги".

Иск является результатом более чем двухлетних переговоров между NASCAR и командами гонок. NASCAR стремилась пересмотреть свою харту, которая включает модель разделения доходов.

"Основанная в 1948 году, бизнес-модель NASCAR основана на идее независимых команд гоночных автомобилей, инвестирующих свои собственные деньги и время в борьбу за право участвовать в престижных гоночных событиях на треках, в основном принадлежащих семье Франс, управляющей NASCAR", - уточняет иск. "Несмотря на то, что команды вкладывают, NASCAR утверждала, что они будут вознаграждены славой побед и титулов. Однако даже некоторые из самых процветающих команд NASCAR покинули спорт с небольшими финансовыми достижениями, в то время как семья Франс процветала".

Дженкинс заявил, что с тех пор, как он присоединился к NASCAR в 2005 году, он никогда не получал прибыль, сообщает Associated Press.

В то время как 23XI Racing и Front Row Motorsports утверждают, что воздержались от подписания новых соглашений, иск утверждает, что некоторые команды чувствовали, что у них нет другого выбора, кроме как согласиться.

"Оказавшись перед лицом предложения "бери или оставляй" и не имея других альтернатив для премьер-гонок автомобилей в Соединенных Штатах, большинство команд согласились, что им придется подписать. Одна команда описала свою подпись как 'принужденную', а другая сказала, что подписала 'под давлением'. Третья команда заявила: 'NASCAR поставила нам пистолет к голове, и мы были вынуждены подписать'", - добавляет иск.

В настоящее время серия Кубка NASCAR находится в раунде плей-офф "Рonda of 12". В воскресенье команды выступят на Talladega Superspeedway в гонке YellaWood 500 в Алабаме.

В настоящее время автомобили No. 45 и No. 23 команды 23XI Racing занимают 9-е и 19-е места соответственно в общем зачете владельцев.

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